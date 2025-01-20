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بومبيو: قمة برلين أحرزت تقدماً نحو التوصل لوقف إطلاق النار بليبيا

عبر عن أمله في إعادة فتح منشآت النفط التي أغلقتها فصائل "حفتر"

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو يوم أمس الأحد إنه تم إحراز تقدم في قمة برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة في ليبيا حسب رويترز.

وتفصيلاً.. أعرب بومبيو عن أمله في أن تكون إحدى نتائج قمة برلين إعادة فتح منشآت النفط الليبية التي أغلقتها الفصائل الموالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).


برلين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إطلاق النار في ليبيا منشآت النفط الليبية قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي

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بومبيو: قمة برلين أحرزت تقدماً نحو التوصل لوقف إطلاق النار بليبيا
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو يوم أمس الأحد إنه تم إحراز تقدم في قمة برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة في ليبيا حسب رويترز.

وتفصيلاً.. أعرب بومبيو عن أمله في أن تكون إحدى نتائج قمة برلين إعادة فتح منشآت النفط الليبية التي أغلقتها الفصائل الموالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).


20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:46 AM

بومبيو: قمة برلين أحرزت تقدماً نحو التوصل لوقف إطلاق النار بليبيا

عبر عن أمله في إعادة فتح منشآت النفط التي أغلقتها فصائل "حفتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو يوم أمس الأحد إنه تم إحراز تقدم في قمة برلين نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الدائرة في ليبيا حسب رويترز.

وتفصيلاً.. أعرب بومبيو عن أمله في أن تكون إحدى نتائج قمة برلين إعادة فتح منشآت النفط الليبية التي أغلقتها الفصائل الموالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).


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