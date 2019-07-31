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شاهد.. تفجير لغم بحري زرعه الحوثيون قبالة سواحل اليمن

بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس

تمكنت قوات يمنية من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة، وذلك بعدما اكتشف في منطقة قريبة من أحد الموانئ.
وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري، زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس.

وكانت قد نشرت "سبق" تفاصيل عن أسر التشكيل البحري الأسبوع الماضي ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام.

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شاهد.. تفجير لغم بحري زرعه الحوثيون قبالة سواحل اليمن
سبق

تمكنت قوات يمنية من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة، وذلك بعدما اكتشف في منطقة قريبة من أحد الموانئ.
وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري، زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس.

وكانت قد نشرت "سبق" تفاصيل عن أسر التشكيل البحري الأسبوع الماضي ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
04:32 PM

شاهد.. تفجير لغم بحري زرعه الحوثيون قبالة سواحل اليمن

بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
2,063

تمكنت قوات يمنية من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة، وذلك بعدما اكتشف في منطقة قريبة من أحد الموانئ.
وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري التابع للمنطقة العسكرية الخامسة إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري، زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس.

وكانت قد نشرت "سبق" تفاصيل عن أسر التشكيل البحري الأسبوع الماضي ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام.

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