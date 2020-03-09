"وزراء الداخلية العرب" يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب "حمدوك"

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل حزم التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.

وقالت في بيان من مقرها بالعاصمة التونسية اليوم: إنها تلقت باستنكار بالغ نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان.

وعبرت الأمانة عن ارتياحها لسلامة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، معبرة عن إدانتها لهذه العملية الإرهابية، والتصدي لمواجهة التطرف والإرهاب.

وأكد البيان على ثقة الأمانة بأن هذا العمل الإرهابي لن يزيد الشعب السوداني إلا تضامنًا وتلاحمًا مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب والإجرام لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار بما يخدم التنمية والازدهار.