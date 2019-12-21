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"الغامدي": ذاكرتي تحتفظ لتعليم الباحة بأبهى الذكريات.. وزملائي في النماص أساس النجاح

يباشر غدًا الأحد مهام عمله الجديد بعد تكليفه من قِبل الوزير "آل الشيخ"

يباشر غدًا الأحد عمر هجاد الغامدي مهام عمله الجديدة بعد تكليفه من قِبل وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الخميس الماضي مديرًا لتعليم محافظة النماص، محتفظًا بأجمل ذكريات لتعليم الباحة، ومراهنًا على تميز فريقه (فريق الإبداع) -كما وصف- في تعليم النماص.

و"الغامدي" عمل في محطته السابقة مساعدًا لتعليم الباحة للشؤون المدرسية لمدة سبع سنوات، سبقها تدرج في الوظائف الإدارية والتعليمية منذ عام 1417 هـ؛ إذ عُين معلمًا في حينها، وهو حاصل على درجة الماجستير في تقنية المعلومات بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وحصل مدير تعليم النماص على أكثر من 30 دورة تدريبية، وشارك في أكثر من 17 مشاركة مجتمعية، منها رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلجرشي منذ عام 1437هـ، وعضو مجلس التعليم بالباحة، وهو صديق الإعلام؛ إذ كان عضو اللجنة الإعلامية بإمارة الباحة، وعضو لجنة حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب، وعضو النادي الأدبي. وهو قائد تدريب كشفي، وعضو شرف بنادي الحجاز الرياضي.

وينحدر "الغامدي" من أسرة علمية؛ إذ سبق لوالده "الدكتور هجاد" العمل مديرًا لتعليم الباحة بين 1419 و1423هـ.

فيما غرد مدير تعليم النماص من حسابه بـ"تويتر" مودعًا وشاكرًا زملاءه في تعليم الباحة على دعمه خلال عمله بتعليم الباحة.‏

وقال مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي لـ"سبق": أشكر لأمير منطقة عسير ولمعالي وزير التعليم ثقتهما بتكليفي ضمن فريق عمل تعليم النماص. وبالتأكيد سأعمل مع فريق الإبداع في تعليم النماص من الزملاء والزميلات الذين أتشرف بالعمل معهم؛ فهم أساس النجاح لتحقيق رؤية وطننا، وتطلعات قيادتنا الرشيدة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين في ظل دعم واهتمام أمير منطقة عسير ووزير التعليم نحو خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، والرقي بالمسيرة التعليمية؛ فخدمتي وطني لا تتقيد بمكان أو زمان.

‏وأضاف: لأمير الباحة وللإخوة في تعليم الباحة شكري وامتناني؛ فقد كانوا نِعْم المعين والداعم. واليوم أغادر المنطقة وذاكرتي تحتفظ لكم بأبهى الذكريات.

‏وتابع: باسم منسوبي ومنسوبات تعليم النماص، وأبنائنا الطلاب والطالبات، أسجل لأخي الأستاذ عبدالله عبدالرحمن آل قاسم مدير تعليم النماص السابق جزيل الشكر وعظيم الامتنان لما قدمه من عطاءات مباركة، ونثمّن دوره في تقدُّم مسيرة التعليم بالمحافظة، سائلاً الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، ويمده بالتوفيق والسداد.

تعليم النماص

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الغامدي": ذاكرتي تحتفظ لتعليم الباحة بأبهى الذكريات.. وزملائي في النماص أساس النجاح
سبق

يباشر غدًا الأحد عمر هجاد الغامدي مهام عمله الجديدة بعد تكليفه من قِبل وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الخميس الماضي مديرًا لتعليم محافظة النماص، محتفظًا بأجمل ذكريات لتعليم الباحة، ومراهنًا على تميز فريقه (فريق الإبداع) -كما وصف- في تعليم النماص.

و"الغامدي" عمل في محطته السابقة مساعدًا لتعليم الباحة للشؤون المدرسية لمدة سبع سنوات، سبقها تدرج في الوظائف الإدارية والتعليمية منذ عام 1417 هـ؛ إذ عُين معلمًا في حينها، وهو حاصل على درجة الماجستير في تقنية المعلومات بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وحصل مدير تعليم النماص على أكثر من 30 دورة تدريبية، وشارك في أكثر من 17 مشاركة مجتمعية، منها رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلجرشي منذ عام 1437هـ، وعضو مجلس التعليم بالباحة، وهو صديق الإعلام؛ إذ كان عضو اللجنة الإعلامية بإمارة الباحة، وعضو لجنة حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب، وعضو النادي الأدبي. وهو قائد تدريب كشفي، وعضو شرف بنادي الحجاز الرياضي.

وينحدر "الغامدي" من أسرة علمية؛ إذ سبق لوالده "الدكتور هجاد" العمل مديرًا لتعليم الباحة بين 1419 و1423هـ.

فيما غرد مدير تعليم النماص من حسابه بـ"تويتر" مودعًا وشاكرًا زملاءه في تعليم الباحة على دعمه خلال عمله بتعليم الباحة.‏

وقال مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي لـ"سبق": أشكر لأمير منطقة عسير ولمعالي وزير التعليم ثقتهما بتكليفي ضمن فريق عمل تعليم النماص. وبالتأكيد سأعمل مع فريق الإبداع في تعليم النماص من الزملاء والزميلات الذين أتشرف بالعمل معهم؛ فهم أساس النجاح لتحقيق رؤية وطننا، وتطلعات قيادتنا الرشيدة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين في ظل دعم واهتمام أمير منطقة عسير ووزير التعليم نحو خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، والرقي بالمسيرة التعليمية؛ فخدمتي وطني لا تتقيد بمكان أو زمان.

‏وأضاف: لأمير الباحة وللإخوة في تعليم الباحة شكري وامتناني؛ فقد كانوا نِعْم المعين والداعم. واليوم أغادر المنطقة وذاكرتي تحتفظ لكم بأبهى الذكريات.

‏وتابع: باسم منسوبي ومنسوبات تعليم النماص، وأبنائنا الطلاب والطالبات، أسجل لأخي الأستاذ عبدالله عبدالرحمن آل قاسم مدير تعليم النماص السابق جزيل الشكر وعظيم الامتنان لما قدمه من عطاءات مباركة، ونثمّن دوره في تقدُّم مسيرة التعليم بالمحافظة، سائلاً الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، ويمده بالتوفيق والسداد.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:48 PM

"الغامدي": ذاكرتي تحتفظ لتعليم الباحة بأبهى الذكريات.. وزملائي في النماص أساس النجاح

يباشر غدًا الأحد مهام عمله الجديد بعد تكليفه من قِبل الوزير "آل الشيخ"

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عبدالعزيز الشهري - النماص
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يباشر غدًا الأحد عمر هجاد الغامدي مهام عمله الجديدة بعد تكليفه من قِبل وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الخميس الماضي مديرًا لتعليم محافظة النماص، محتفظًا بأجمل ذكريات لتعليم الباحة، ومراهنًا على تميز فريقه (فريق الإبداع) -كما وصف- في تعليم النماص.

و"الغامدي" عمل في محطته السابقة مساعدًا لتعليم الباحة للشؤون المدرسية لمدة سبع سنوات، سبقها تدرج في الوظائف الإدارية والتعليمية منذ عام 1417 هـ؛ إذ عُين معلمًا في حينها، وهو حاصل على درجة الماجستير في تقنية المعلومات بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وحصل مدير تعليم النماص على أكثر من 30 دورة تدريبية، وشارك في أكثر من 17 مشاركة مجتمعية، منها رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلجرشي منذ عام 1437هـ، وعضو مجلس التعليم بالباحة، وهو صديق الإعلام؛ إذ كان عضو اللجنة الإعلامية بإمارة الباحة، وعضو لجنة حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب، وعضو النادي الأدبي. وهو قائد تدريب كشفي، وعضو شرف بنادي الحجاز الرياضي.

وينحدر "الغامدي" من أسرة علمية؛ إذ سبق لوالده "الدكتور هجاد" العمل مديرًا لتعليم الباحة بين 1419 و1423هـ.

فيما غرد مدير تعليم النماص من حسابه بـ"تويتر" مودعًا وشاكرًا زملاءه في تعليم الباحة على دعمه خلال عمله بتعليم الباحة.‏

وقال مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي لـ"سبق": أشكر لأمير منطقة عسير ولمعالي وزير التعليم ثقتهما بتكليفي ضمن فريق عمل تعليم النماص. وبالتأكيد سأعمل مع فريق الإبداع في تعليم النماص من الزملاء والزميلات الذين أتشرف بالعمل معهم؛ فهم أساس النجاح لتحقيق رؤية وطننا، وتطلعات قيادتنا الرشيدة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين في ظل دعم واهتمام أمير منطقة عسير ووزير التعليم نحو خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، والرقي بالمسيرة التعليمية؛ فخدمتي وطني لا تتقيد بمكان أو زمان.

‏وأضاف: لأمير الباحة وللإخوة في تعليم الباحة شكري وامتناني؛ فقد كانوا نِعْم المعين والداعم. واليوم أغادر المنطقة وذاكرتي تحتفظ لكم بأبهى الذكريات.

‏وتابع: باسم منسوبي ومنسوبات تعليم النماص، وأبنائنا الطلاب والطالبات، أسجل لأخي الأستاذ عبدالله عبدالرحمن آل قاسم مدير تعليم النماص السابق جزيل الشكر وعظيم الامتنان لما قدمه من عطاءات مباركة، ونثمّن دوره في تقدُّم مسيرة التعليم بالمحافظة، سائلاً الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، ويمده بالتوفيق والسداد.

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