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"الحصيني" لـ"سبق": غدًا الجمعة أول أيام الصفري ويستمر 27 يومًا.. تصفر فيه السماء والأجساد

اعتبرهُ الحد الفاصل بين شدة "الحر اللاهب" و"الحر الهازل"

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ الجمعة 7 /1 / 1441هـ أول أيام الصفري الذي يستمر ‏27 يومًا، وهو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان "الجبهة والزبرة"، وأول أنواء الخريف فعليًا للعام الحالي، واختُلف بأسباب تسميته بالصفري فقيل اصفرار السماء، وقيل اصفرار الأجساد، وذلك لكثرة أمراض الحمى.

‏وأضاف في تصريحٍ لـ"سبق": "أول نجوم الصفري، وثاني نجوم سهيل، وأول أيام الخريف فعليًا، ونهاية فصل الصيف لهذا العام, وهو الجبهة أيامها 14 يومًا‏، حيث يعتدل الجو في الليل تدريجيًا مع بقاء الجو حارًا مقبولاً على الرغم من حرارته في "الظهيرة" ‏مطرهُ نافع بإذن الله، قيل: ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا".

وأشار "الحصيني" إلى أنهُ يبدأ فيها أول صرام النخيل، حيث تُغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار‏، وقالوا إنه إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها، كما ‏يقولون إنه ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع إلاّ كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلأ، إن شاء الله.‫

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" لـ"سبق": غدًا الجمعة أول أيام الصفري ويستمر 27 يومًا.. تصفر فيه السماء والأجساد
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ الجمعة 7 /1 / 1441هـ أول أيام الصفري الذي يستمر ‏27 يومًا، وهو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان "الجبهة والزبرة"، وأول أنواء الخريف فعليًا للعام الحالي، واختُلف بأسباب تسميته بالصفري فقيل اصفرار السماء، وقيل اصفرار الأجساد، وذلك لكثرة أمراض الحمى.

‏وأضاف في تصريحٍ لـ"سبق": "أول نجوم الصفري، وثاني نجوم سهيل، وأول أيام الخريف فعليًا، ونهاية فصل الصيف لهذا العام, وهو الجبهة أيامها 14 يومًا‏، حيث يعتدل الجو في الليل تدريجيًا مع بقاء الجو حارًا مقبولاً على الرغم من حرارته في "الظهيرة" ‏مطرهُ نافع بإذن الله، قيل: ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا".

وأشار "الحصيني" إلى أنهُ يبدأ فيها أول صرام النخيل، حيث تُغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار‏، وقالوا إنه إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها، كما ‏يقولون إنه ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع إلاّ كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلأ، إن شاء الله.‫

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:59 PM

"الحصيني" لـ"سبق": غدًا الجمعة أول أيام الصفري ويستمر 27 يومًا.. تصفر فيه السماء والأجساد

اعتبرهُ الحد الفاصل بين شدة "الحر اللاهب" و"الحر الهازل"

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فهد العتيبي - الرياض
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6,616

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ الجمعة 7 /1 / 1441هـ أول أيام الصفري الذي يستمر ‏27 يومًا، وهو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان "الجبهة والزبرة"، وأول أنواء الخريف فعليًا للعام الحالي، واختُلف بأسباب تسميته بالصفري فقيل اصفرار السماء، وقيل اصفرار الأجساد، وذلك لكثرة أمراض الحمى.

‏وأضاف في تصريحٍ لـ"سبق": "أول نجوم الصفري، وثاني نجوم سهيل، وأول أيام الخريف فعليًا، ونهاية فصل الصيف لهذا العام, وهو الجبهة أيامها 14 يومًا‏، حيث يعتدل الجو في الليل تدريجيًا مع بقاء الجو حارًا مقبولاً على الرغم من حرارته في "الظهيرة" ‏مطرهُ نافع بإذن الله، قيل: ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا".

وأشار "الحصيني" إلى أنهُ يبدأ فيها أول صرام النخيل، حيث تُغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار‏، وقالوا إنه إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها، كما ‏يقولون إنه ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع إلاّ كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلأ، إن شاء الله.‫

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