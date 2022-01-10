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آخر تطورات كورونا حول العالم.. الإصابات 307.1 مليون إصابة

جونز هوبكنز: تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 9.4 مليار

أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 307.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 9.4 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 307 ملايين و141 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و488 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المُجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و417 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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آخر تطورات كورونا حول العالم.. الإصابات 307.1 مليون إصابة
سبق

أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 307.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 9.4 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 307 ملايين و141 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و488 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المُجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و417 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
09:27 AM

آخر تطورات كورونا حول العالم.. الإصابات 307.1 مليون إصابة

جونز هوبكنز: تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 9.4 مليار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مُجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 307.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى توزيعها 9.4 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 307 ملايين و141 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و488 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المُجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و417 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,350
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,729
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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