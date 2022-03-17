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بلدية بريمان تُغلق 116 مواقعاً مخالفاً لقرار الاحترازات من "كورونا"

"صحة حفر الباطن" تقلص مواعيد الزيارات وتقدم خدماتها عبر "عنايتي"

رصدت بلدية بريمان التابعة لأمانة محافظة جدة 196 من المواقع للتأكد من تطبيقها لقرار الإغلاق، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وأفاد رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني بأنه تم إغلاق أحد المراكز الكبيرة في النطاق، وأخذ التعهدات اللازمة فيما تابعت الفرق الميدانية 90 مطعماً للتأكد من تطبيق منع تقديم الغذاء داخل المطعم والتقيد بما ورد بالتعميم، وزيارة 196 موقعاً أغلق منها 116، وإشعار ستة مواقع خالفت تطبيق القرار.

من ناحية أخرى، قلصت "صحة حفر الباطن" ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من انتشار فيروس "كورونا" مواعيد الزيارات في جميع المستشفيات التابعة لها، حيث اقتصرت الزيارات على الأقارب من الدرجة الأول وذلك لسلامة المرضى "المنومين" والزوار.

كما تقدم الهيئة الطبية بصحة حفر الباطن جميع الخدمات للمستفيدين عبر برنامج الهيئة الطبية الإلكتروني "عنايتي"، الذي يساعد على تقديم الخدمات وإصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونياً، بالإضافة لطلبات صرف النفقات، ويقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء جرى من خلال النظام لسهولة متابعة الطلب واختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز دون الحاجة لحضورهم.

بلدية بريمان أمانة محافظة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية بريمان تُغلق 116 مواقعاً مخالفاً لقرار الاحترازات من "كورونا"
سبق

رصدت بلدية بريمان التابعة لأمانة محافظة جدة 196 من المواقع للتأكد من تطبيقها لقرار الإغلاق، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وأفاد رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني بأنه تم إغلاق أحد المراكز الكبيرة في النطاق، وأخذ التعهدات اللازمة فيما تابعت الفرق الميدانية 90 مطعماً للتأكد من تطبيق منع تقديم الغذاء داخل المطعم والتقيد بما ورد بالتعميم، وزيارة 196 موقعاً أغلق منها 116، وإشعار ستة مواقع خالفت تطبيق القرار.

من ناحية أخرى، قلصت "صحة حفر الباطن" ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من انتشار فيروس "كورونا" مواعيد الزيارات في جميع المستشفيات التابعة لها، حيث اقتصرت الزيارات على الأقارب من الدرجة الأول وذلك لسلامة المرضى "المنومين" والزوار.

كما تقدم الهيئة الطبية بصحة حفر الباطن جميع الخدمات للمستفيدين عبر برنامج الهيئة الطبية الإلكتروني "عنايتي"، الذي يساعد على تقديم الخدمات وإصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونياً، بالإضافة لطلبات صرف النفقات، ويقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء جرى من خلال النظام لسهولة متابعة الطلب واختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز دون الحاجة لحضورهم.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:31 PM

بلدية بريمان تُغلق 116 مواقعاً مخالفاً لقرار الاحترازات من "كورونا"

"صحة حفر الباطن" تقلص مواعيد الزيارات وتقدم خدماتها عبر "عنايتي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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رصدت بلدية بريمان التابعة لأمانة محافظة جدة 196 من المواقع للتأكد من تطبيقها لقرار الإغلاق، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وأفاد رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني بأنه تم إغلاق أحد المراكز الكبيرة في النطاق، وأخذ التعهدات اللازمة فيما تابعت الفرق الميدانية 90 مطعماً للتأكد من تطبيق منع تقديم الغذاء داخل المطعم والتقيد بما ورد بالتعميم، وزيارة 196 موقعاً أغلق منها 116، وإشعار ستة مواقع خالفت تطبيق القرار.

من ناحية أخرى، قلصت "صحة حفر الباطن" ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من انتشار فيروس "كورونا" مواعيد الزيارات في جميع المستشفيات التابعة لها، حيث اقتصرت الزيارات على الأقارب من الدرجة الأول وذلك لسلامة المرضى "المنومين" والزوار.

كما تقدم الهيئة الطبية بصحة حفر الباطن جميع الخدمات للمستفيدين عبر برنامج الهيئة الطبية الإلكتروني "عنايتي"، الذي يساعد على تقديم الخدمات وإصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونياً، بالإضافة لطلبات صرف النفقات، ويقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء جرى من خلال النظام لسهولة متابعة الطلب واختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز دون الحاجة لحضورهم.

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