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"بدر بن عبدالله" يثمّن قرار نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى "الثقافة"

أكد استمرار الجهود في وقت يشهد فيه القطاع دعماً لا محدود من القيادة

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما للقطاع الثقافي، مثمناً قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويضه بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

ويمثل المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الذي افتتحه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه عام 1419 هـ ضمن افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمناسبة مرور 100 عام استعادة الملك عبدالعزيز للعاصمة الرياض، معلماً ثقافياً وطنياً بارزاً في المملكة.

وأكد وزير الثقافة على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التراث والتنمية المتحفية في المملكة، في وقت يشهد القطاع الثقافي دعماً لا محدود من القيادة الرشيدة.

وكانت وزارة الثقافة قد حددت المتاحف واحداً من ضمن 16 قطاعاً فرعياً ستركز جهودها وأنشطتها عليها.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بدر بن عبدالله" يثمّن قرار نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى "الثقافة"
سبق

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما للقطاع الثقافي، مثمناً قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويضه بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

ويمثل المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الذي افتتحه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه عام 1419 هـ ضمن افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمناسبة مرور 100 عام استعادة الملك عبدالعزيز للعاصمة الرياض، معلماً ثقافياً وطنياً بارزاً في المملكة.

وأكد وزير الثقافة على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التراث والتنمية المتحفية في المملكة، في وقت يشهد القطاع الثقافي دعماً لا محدود من القيادة الرشيدة.

وكانت وزارة الثقافة قد حددت المتاحف واحداً من ضمن 16 قطاعاً فرعياً ستركز جهودها وأنشطتها عليها.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:48 PM

"بدر بن عبدالله" يثمّن قرار نقل الإشراف على المتحف الوطني إلى "الثقافة"

أكد استمرار الجهود في وقت يشهد فيه القطاع دعماً لا محدود من القيادة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدرعية
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رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما للقطاع الثقافي، مثمناً قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويضه بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

ويمثل المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الذي افتتحه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه عام 1419 هـ ضمن افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمناسبة مرور 100 عام استعادة الملك عبدالعزيز للعاصمة الرياض، معلماً ثقافياً وطنياً بارزاً في المملكة.

وأكد وزير الثقافة على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التراث والتنمية المتحفية في المملكة، في وقت يشهد القطاع الثقافي دعماً لا محدود من القيادة الرشيدة.

وكانت وزارة الثقافة قد حددت المتاحف واحداً من ضمن 16 قطاعاً فرعياً ستركز جهودها وأنشطتها عليها.

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