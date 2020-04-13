الصين تتخوف من موجة ثانية لوباء "كورونا" قادمة من روسيا

أغلقت الحدود وحجرت على مدينتين متاخمتين لها

أصبحت حدود الصين الشمالية الشرقية مع روسيا خطًا أمامياً، في المساعي الرامية لدرء موجة ثانية من وباء فيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحالات التي تكتشف يوميًا إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ستة أسابيع أكثر من 90 في المئة منها للقادمين من الخارج، حسبما أفادت "رويترز" اليوم (الاثنين).

وبعد القضاء إلى حد كبير على انتقال العدوى محلياً، عمدت الصين إلى تخفيف القيود على تنقلات الناس تدريجيا في إطار محاولاتها لإعادة تنشيط اقتصادها، غير أن ثمة خوفًا من أن يؤدي ارتفاع الحالات الواردة من الخارج إلى موجة ثانية من مرض "كوفيد-19"، الذي يتسبب فيه الفيروس.

وأغلقت الصين الحدود مع روسيا أمام القادمين باستثناء الرعايا الصينيين، وقد أصبح الطريق البري، الذي يمر بمدينة سويفين الحدودية، واحدًا من خيارات قليلة متاحة للراغبين في العودة للوطن، بعد أن أوقفت روسيا الرحلات الجوية إلى الصين باستثناء رحلات الإجلاء.

وتعمل المدن الصينية القريبة من الحدود الروسية، على تشديد الرقابة على الحدود، وفرض حجر صحي مشدد.

وتفرض مدينة سويفين ومدينة هاربين حجرًا صحيًا لمدة 28 يوماً، واختبارات الحمض النووي والأجسام المضادة لكل القادمين من الخارج.

وذكر سكان في "سويفين" أن عددًا كبيرًا من الناس غادروا المدينة؛ خوفًا من العدوى، غير أن آخرين يثقون بتدابير الاحتواء التي اتخذتها السلطات.