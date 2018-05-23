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"منهاص": المملكة رائدة في العمل الإسلامي بمختلف مجالاته

رئيس مجلس أمناء هونغ كونغ: تمثل عمقاً استراتيجياً للمسلمين

أكّد رئيس مجلس أمناء الجالية الإسلامية في هونغ كونغ السابق قمر منهاص؛ أن المملكة العربية السعودية تتبوّأ الريادة في العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وأن المسلمين في جميع أنحاء العالم يقدرون هذه الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده –حفظهما الله- موضحًا أن أي استهداف للمملكة العربية السعودية هو استهداف للمسلمين في العالم.

وقال: إنهم يستشعرون أن المملكة العربية السعودية هي القدوة والأسوة لجميع المسلمين؛ لما تمثل من عمق استراتيجي وجغرافي للمسلمين في أنحاء العالم، واحتضانها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجعل دستورها القرآن والسنة المطهرة.

وأثنى منهاص ما تقدمها السعودية في شهر رمضان المبارك من خدمات للمسلمين في هونغ كونغ في إيفاد الأئمة وإقامة المشاريع الرمضانية وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تلامس حاجة المسلمين، وأيضًا سبب في اجتماعهم على موائد الإفطار، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين خير الجزاء وجعلهم في موازين حسناتهم.

وأضاف أن إيفاد الأئمة في شهر رمضان المبارك من الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لنشر منهج الوسطية والاعتدال وما عليه طلبة العلم والدعاة في المملكة من منهج قويم وسليم هو نبراس للجميع على الحقل الدعوي في مختلف دول العالم.

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"منهاص": المملكة رائدة في العمل الإسلامي بمختلف مجالاته
سبق

أكّد رئيس مجلس أمناء الجالية الإسلامية في هونغ كونغ السابق قمر منهاص؛ أن المملكة العربية السعودية تتبوّأ الريادة في العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وأن المسلمين في جميع أنحاء العالم يقدرون هذه الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده –حفظهما الله- موضحًا أن أي استهداف للمملكة العربية السعودية هو استهداف للمسلمين في العالم.

وقال: إنهم يستشعرون أن المملكة العربية السعودية هي القدوة والأسوة لجميع المسلمين؛ لما تمثل من عمق استراتيجي وجغرافي للمسلمين في أنحاء العالم، واحتضانها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجعل دستورها القرآن والسنة المطهرة.

وأثنى منهاص ما تقدمها السعودية في شهر رمضان المبارك من خدمات للمسلمين في هونغ كونغ في إيفاد الأئمة وإقامة المشاريع الرمضانية وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تلامس حاجة المسلمين، وأيضًا سبب في اجتماعهم على موائد الإفطار، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين خير الجزاء وجعلهم في موازين حسناتهم.

وأضاف أن إيفاد الأئمة في شهر رمضان المبارك من الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لنشر منهج الوسطية والاعتدال وما عليه طلبة العلم والدعاة في المملكة من منهج قويم وسليم هو نبراس للجميع على الحقل الدعوي في مختلف دول العالم.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:50 PM

"منهاص": المملكة رائدة في العمل الإسلامي بمختلف مجالاته

رئيس مجلس أمناء هونغ كونغ: تمثل عمقاً استراتيجياً للمسلمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد رئيس مجلس أمناء الجالية الإسلامية في هونغ كونغ السابق قمر منهاص؛ أن المملكة العربية السعودية تتبوّأ الريادة في العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وأن المسلمين في جميع أنحاء العالم يقدرون هذه الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده –حفظهما الله- موضحًا أن أي استهداف للمملكة العربية السعودية هو استهداف للمسلمين في العالم.

وقال: إنهم يستشعرون أن المملكة العربية السعودية هي القدوة والأسوة لجميع المسلمين؛ لما تمثل من عمق استراتيجي وجغرافي للمسلمين في أنحاء العالم، واحتضانها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجعل دستورها القرآن والسنة المطهرة.

وأثنى منهاص ما تقدمها السعودية في شهر رمضان المبارك من خدمات للمسلمين في هونغ كونغ في إيفاد الأئمة وإقامة المشاريع الرمضانية وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تلامس حاجة المسلمين، وأيضًا سبب في اجتماعهم على موائد الإفطار، سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين خير الجزاء وجعلهم في موازين حسناتهم.

وأضاف أن إيفاد الأئمة في شهر رمضان المبارك من الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لنشر منهج الوسطية والاعتدال وما عليه طلبة العلم والدعاة في المملكة من منهج قويم وسليم هو نبراس للجميع على الحقل الدعوي في مختلف دول العالم.

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