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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض الإجراءات الجديدة ضد "كورونا"

عقب الموافقة السامية على تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة

عقد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الجديدة، عقب صدور الموافقة السامية الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق السفر بين المناطق.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه أمير المنطقة بما أولته القيادة الحكيمة من عناية واهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم، ويردأ عنه الوباء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بالمملكة، مشيداً بتضافر الجهود بين جميع المسؤولين بالمنطقة، والعمل بروح الفريق الواحد، مقابل تعاون ووعي المجتمع الكريم.

وشدد على تنفيذ الإجراءات بدقة، وعدم الأخذ والرد في أي أمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بلا هوادة.

وخلص الاجتماع لجملة من القرارات، تضمنت العودة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في تقييم أي إجراء تتخذه أي جهة، والعودة إليها أيضاً في تقييم التدابير المتخذة داخل مقار العمل والمطارات والمجمعات والأنشطة التجارية، وقيام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأمانة بتعقيم المساجد وتهيئتها، مع وضع علامات على السجاد لأماكن وقوف المصلين بما يضمن تحقيق التباعد، واستمرار عمل الجهات الأمنية لتطبيق ما يتعلق بالتنقل بين المناطق وفرض منع التجول والتنظيم أثناء فترة السماح، واستمرار الأمانة في تعقيم الطرق والأحياء والمواقع المخصصة للمشي، وقيام إدارة مطار نجران بمشاركة شركات النقل الجوي بفرض التدابير من دخول المسافر بوابة المطار إلى الصعود للطائرة، ومواصلة متابعة الأسعار ومراقبة المخزون وسط التوقعات بزيادة الإقبال على التسوق.

وضم الاجتماع وكيل الإمارة، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مدير شرطة المنطقة، أمين المنطقة، مدير مطار نجران، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، مدير عام فرع وزارة التجارية بالمنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض الإجراءات الجديدة ضد "كورونا"
سبق

عقد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الجديدة، عقب صدور الموافقة السامية الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق السفر بين المناطق.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه أمير المنطقة بما أولته القيادة الحكيمة من عناية واهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم، ويردأ عنه الوباء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بالمملكة، مشيداً بتضافر الجهود بين جميع المسؤولين بالمنطقة، والعمل بروح الفريق الواحد، مقابل تعاون ووعي المجتمع الكريم.

وشدد على تنفيذ الإجراءات بدقة، وعدم الأخذ والرد في أي أمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بلا هوادة.

وخلص الاجتماع لجملة من القرارات، تضمنت العودة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في تقييم أي إجراء تتخذه أي جهة، والعودة إليها أيضاً في تقييم التدابير المتخذة داخل مقار العمل والمطارات والمجمعات والأنشطة التجارية، وقيام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأمانة بتعقيم المساجد وتهيئتها، مع وضع علامات على السجاد لأماكن وقوف المصلين بما يضمن تحقيق التباعد، واستمرار عمل الجهات الأمنية لتطبيق ما يتعلق بالتنقل بين المناطق وفرض منع التجول والتنظيم أثناء فترة السماح، واستمرار الأمانة في تعقيم الطرق والأحياء والمواقع المخصصة للمشي، وقيام إدارة مطار نجران بمشاركة شركات النقل الجوي بفرض التدابير من دخول المسافر بوابة المطار إلى الصعود للطائرة، ومواصلة متابعة الأسعار ومراقبة المخزون وسط التوقعات بزيادة الإقبال على التسوق.

وضم الاجتماع وكيل الإمارة، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مدير شرطة المنطقة، أمين المنطقة، مدير مطار نجران، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، مدير عام فرع وزارة التجارية بالمنطقة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:15 PM

أمير نجران يعقد اجتماعاً طارئاً لاستعراض الإجراءات الجديدة ضد "كورونا"

عقب الموافقة السامية على تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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عقد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطط الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الجديدة، عقب صدور الموافقة السامية الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق السفر بين المناطق.

وفي مستهل الاجتماع، نوّه أمير المنطقة بما أولته القيادة الحكيمة من عناية واهتمام بكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم، ويردأ عنه الوباء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بالمملكة، مشيداً بتضافر الجهود بين جميع المسؤولين بالمنطقة، والعمل بروح الفريق الواحد، مقابل تعاون ووعي المجتمع الكريم.

وشدد على تنفيذ الإجراءات بدقة، وعدم الأخذ والرد في أي أمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن والمقيم، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بلا هوادة.

وخلص الاجتماع لجملة من القرارات، تضمنت العودة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة في تقييم أي إجراء تتخذه أي جهة، والعودة إليها أيضاً في تقييم التدابير المتخذة داخل مقار العمل والمطارات والمجمعات والأنشطة التجارية، وقيام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأمانة بتعقيم المساجد وتهيئتها، مع وضع علامات على السجاد لأماكن وقوف المصلين بما يضمن تحقيق التباعد، واستمرار عمل الجهات الأمنية لتطبيق ما يتعلق بالتنقل بين المناطق وفرض منع التجول والتنظيم أثناء فترة السماح، واستمرار الأمانة في تعقيم الطرق والأحياء والمواقع المخصصة للمشي، وقيام إدارة مطار نجران بمشاركة شركات النقل الجوي بفرض التدابير من دخول المسافر بوابة المطار إلى الصعود للطائرة، ومواصلة متابعة الأسعار ومراقبة المخزون وسط التوقعات بزيادة الإقبال على التسوق.

وضم الاجتماع وكيل الإمارة، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مدير شرطة المنطقة، أمين المنطقة، مدير مطار نجران، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة، مدير عام فرع وزارة التجارية بالمنطقة.

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