هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن؟ .. ولي العهد: نتمناها اليوم قبل الغد

ولي العهد أكّد أن إعلان الحوثي وقف إطلاق النار من تجاهه بادرة إيجابية

أكّد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن الحل السياسي سيكون أسهل في اليمن إذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.

وفي ردّه على سؤال هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن، ما الحل؟ ضمن لقائه عبر برنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS، قال سمو ولي العهد: أولا إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد.

وعادت محاورة البرنامج لتسأل سموه: أنت تقول في هذه الليلة إنك تريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن؟

وردّ الأمير قائلاً: نحن نقوم بذلك كل يوم لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض وإعلان الحوثي من أيام عدة بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر.