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وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها

"كيربي" أكد التزامات واشنطن تجاه المملكة

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأكد "كيربي" وجود التزامات أمريكية تجاه المملكة، "فرانس 24".

وقال المتحدث: "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".

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وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها
سبق

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأكد "كيربي" وجود التزامات أمريكية تجاه المملكة، "فرانس 24".

وقال المتحدث: "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:06 PM

وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها

"كيربي" أكد التزامات واشنطن تجاه المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأكد "كيربي" وجود التزامات أمريكية تجاه المملكة، "فرانس 24".

وقال المتحدث: "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".

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