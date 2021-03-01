وقال المتحدث: "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-01 ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها. وأكد "كيربي" وجود التزامات أمريكية تجاه المملكة، "فرانس 24". وقال المتحدث: "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 09:06 PM

وزارة الدفاع الأمريكية: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها "كيربي" أكد التزامات واشنطن تجاه المملكة





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ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأكد "كيربي" وجود التزامات أمريكية تجاه المملكة، "فرانس 24".

وقال المتحدث: "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".