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وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

بينهم عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني؛ أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتوا أسرى في قبضة الجيش اليمني والمقاومة وأبناء القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن من بين أسرى الميليشيا الحوثية الإرهابية عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.

وبيّن الإرياني؛ أن أسرى الميليشيا الإرهابية كشفوا للجيش اليمني عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه نفذت بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.

إلى جانب اقتيادها أبناء القبائل والأطفال من قراهم ومنازلهم مغررين بهم لإشراكهم في جبهات القتال.

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وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب
سبق

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني؛ أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتوا أسرى في قبضة الجيش اليمني والمقاومة وأبناء القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن من بين أسرى الميليشيا الحوثية الإرهابية عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.

وبيّن الإرياني؛ أن أسرى الميليشيا الإرهابية كشفوا للجيش اليمني عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه نفذت بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.

إلى جانب اقتيادها أبناء القبائل والأطفال من قراهم ومنازلهم مغررين بهم لإشراكهم في جبهات القتال.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
08:52 AM

وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

بينهم عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني؛ أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتوا أسرى في قبضة الجيش اليمني والمقاومة وأبناء القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن من بين أسرى الميليشيا الحوثية الإرهابية عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.

وبيّن الإرياني؛ أن أسرى الميليشيا الإرهابية كشفوا للجيش اليمني عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه نفذت بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.

إلى جانب اقتيادها أبناء القبائل والأطفال من قراهم ومنازلهم مغررين بهم لإشراكهم في جبهات القتال.

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