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ألمانيا: 815 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 204183 والوفيات 9111 والشفاء 189400

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 815 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 204183 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9111 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 189400 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 815 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 815 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 204183 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9111 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 189400 حالة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:36 PM

ألمانيا: 815 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 204183 والوفيات 9111 والشفاء 189400

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 815 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 204183 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9111 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 189400 حالة.

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