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خلال رعايته حفل جائزة الملك خالد.. صورة خادم الحرمين الأكثر تداولاً بمواقع التواصل

حصلت على آلاف الإعجابات وفاضت بتعبيرات الحب من جموع المواطنين والمقيمين

نالت صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تداولاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي الصورة التي حصلت على إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاضت تعبيراتهم بالحب لخادم الحرمين من جموع المواطنين والمقيمين، سائلين الله -عز وجل- أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويوفقهما ويسددهما، وأن يجعلهما مباركَين أينما كانا، وأن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

وتفصيلاً، التقط الصورة المصور بندر الجلعود أمس خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م، ونشرها على حسابه في تويتر؛ لتجد سيلاً من التداول والإعجاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد رعى أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م بفروعها الثلاثة: "شركاء التنمية"، و"التميز للمنظمات غير الربحية"، و"الاستدامة".

وتفضل – أيده الله - بتسليم الجوائز للفائزين بفروع الجائزة هذا العام.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان جائزة الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال رعايته حفل جائزة الملك خالد.. صورة خادم الحرمين الأكثر تداولاً بمواقع التواصل
سبق

نالت صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تداولاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي الصورة التي حصلت على إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاضت تعبيراتهم بالحب لخادم الحرمين من جموع المواطنين والمقيمين، سائلين الله -عز وجل- أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويوفقهما ويسددهما، وأن يجعلهما مباركَين أينما كانا، وأن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

وتفصيلاً، التقط الصورة المصور بندر الجلعود أمس خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م، ونشرها على حسابه في تويتر؛ لتجد سيلاً من التداول والإعجاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد رعى أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م بفروعها الثلاثة: "شركاء التنمية"، و"التميز للمنظمات غير الربحية"، و"الاستدامة".

وتفضل – أيده الله - بتسليم الجوائز للفائزين بفروع الجائزة هذا العام.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
01:54 AM

خلال رعايته حفل جائزة الملك خالد.. صورة خادم الحرمين الأكثر تداولاً بمواقع التواصل

حصلت على آلاف الإعجابات وفاضت بتعبيرات الحب من جموع المواطنين والمقيمين

A A A
حامد العلي - الرياض
1
2,646

نالت صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تداولاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي الصورة التي حصلت على إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاضت تعبيراتهم بالحب لخادم الحرمين من جموع المواطنين والمقيمين، سائلين الله -عز وجل- أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويوفقهما ويسددهما، وأن يجعلهما مباركَين أينما كانا، وأن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

وتفصيلاً، التقط الصورة المصور بندر الجلعود أمس خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م، ونشرها على حسابه في تويتر؛ لتجد سيلاً من التداول والإعجاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد رعى أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م بفروعها الثلاثة: "شركاء التنمية"، و"التميز للمنظمات غير الربحية"، و"الاستدامة".

وتفضل – أيده الله - بتسليم الجوائز للفائزين بفروع الجائزة هذا العام.

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