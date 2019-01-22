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"النموذجية الثالثة" بجدة تُحقق جائزة "حمدان بن راشد" للأداء المتميز

فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة في دورتها الـ٢٤

حققت المدرسة الابتدائية النموذجية الثالثة بمحافظة جدة، جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز- فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، في دورتها الـ٢٤.

وقدّم مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، تهنئته لإدارة المدرسة وجميع منسوبيها بهذا الإنجاز الكبير؛ مقدمًا شكره لهم على جهودهم المبذولة في خدمة وتطوير العملية التعليمية.

وأعرب مدير المدرسة "غرمان العمري" عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز؛ مؤكدًا أنه كان حصيلة لمشاركات المدرسة المتنوعة في العديد من جوائز التميز المحلية والدولية، وإنجاز يضاف إلى إنجازات الوطن الغالي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سدد الله خطاه، وبدعم من وزارة التعليم متمثلة في إدارة تعليم جدة، التي ساهمت في تحقيق هذا التميز والوصول إلى منصات التتويج.

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"النموذجية الثالثة" بجدة تُحقق جائزة "حمدان بن راشد" للأداء المتميز
سبق

حققت المدرسة الابتدائية النموذجية الثالثة بمحافظة جدة، جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز- فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، في دورتها الـ٢٤.

وقدّم مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، تهنئته لإدارة المدرسة وجميع منسوبيها بهذا الإنجاز الكبير؛ مقدمًا شكره لهم على جهودهم المبذولة في خدمة وتطوير العملية التعليمية.

وأعرب مدير المدرسة "غرمان العمري" عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز؛ مؤكدًا أنه كان حصيلة لمشاركات المدرسة المتنوعة في العديد من جوائز التميز المحلية والدولية، وإنجاز يضاف إلى إنجازات الوطن الغالي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سدد الله خطاه، وبدعم من وزارة التعليم متمثلة في إدارة تعليم جدة، التي ساهمت في تحقيق هذا التميز والوصول إلى منصات التتويج.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
03:00 PM

"النموذجية الثالثة" بجدة تُحقق جائزة "حمدان بن راشد" للأداء المتميز

فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة في دورتها الـ٢٤

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حققت المدرسة الابتدائية النموذجية الثالثة بمحافظة جدة، جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز- فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، في دورتها الـ٢٤.

وقدّم مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، تهنئته لإدارة المدرسة وجميع منسوبيها بهذا الإنجاز الكبير؛ مقدمًا شكره لهم على جهودهم المبذولة في خدمة وتطوير العملية التعليمية.

وأعرب مدير المدرسة "غرمان العمري" عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز؛ مؤكدًا أنه كان حصيلة لمشاركات المدرسة المتنوعة في العديد من جوائز التميز المحلية والدولية، وإنجاز يضاف إلى إنجازات الوطن الغالي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سدد الله خطاه، وبدعم من وزارة التعليم متمثلة في إدارة تعليم جدة، التي ساهمت في تحقيق هذا التميز والوصول إلى منصات التتويج.

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