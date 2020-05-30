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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

إيران.. 57 وفاة و2282 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الماضية

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 7734 حالة والمصابين 148950

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 57 شخصًا جراء فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2282 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الفيروس إلى 7734 حالة وفاة، وحصيلة المصابين إلى 148950 مصابًا.

وقالت الوزارة وفق روسيا اليوم: إن 2533 مصابًا بفيروس كورونا يعانون من حالة صحية حرجة في غرف العناية المشددة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيران إلى 116827 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة: إن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر، أما أقاليم: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، أصفهان، هرمزغان؛ فتشهد ارتفاعًا في أعداد الإصابات.

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إيران.. 57 وفاة و2282 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 57 شخصًا جراء فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2282 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الفيروس إلى 7734 حالة وفاة، وحصيلة المصابين إلى 148950 مصابًا.

وقالت الوزارة وفق روسيا اليوم: إن 2533 مصابًا بفيروس كورونا يعانون من حالة صحية حرجة في غرف العناية المشددة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيران إلى 116827 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة: إن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر، أما أقاليم: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، أصفهان، هرمزغان؛ فتشهد ارتفاعًا في أعداد الإصابات.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:56 PM

إيران.. 57 وفاة و2282 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الماضية

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 7734 حالة والمصابين 148950

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 57 شخصًا جراء فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2282 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الفيروس إلى 7734 حالة وفاة، وحصيلة المصابين إلى 148950 مصابًا.

وقالت الوزارة وفق روسيا اليوم: إن 2533 مصابًا بفيروس كورونا يعانون من حالة صحية حرجة في غرف العناية المشددة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيران إلى 116827 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة: إن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند المؤشر الأحمر، أما أقاليم: أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، أصفهان، هرمزغان؛ فتشهد ارتفاعًا في أعداد الإصابات.

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