مفتي لبنان: "قضية خاشقجي" كشفت انتهازية "بعض" الدول

أكد الوقوف مع المملكة في وجه المزايدات الإعلامية الخبيثة

أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، عن تقديره وتأييده لـ"بيان النائب العام في المملكة العربية السعودية"؛ مؤكداً أن "محاسبة القضاء السعودي للمتهمين في مقتل جمال خاشقجي، يجب أن يُنهي كل محاولات التسييس والمزايدات الإعلامية الخبيثة".

وقال "دريان": نقف مع المملكة في وجه كل الحملات اللا أخلاقية المغرضة؛ خصوصاً أن الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها، تُثبت أن العدالة قائمة في محاسبة المتهمين.

وأضاف: كشفت هذه القضية الخبيث من الطيب، وكشفت انتهازية بعض الدول؛ ولكنني أنبه كل المزايدين على المملكة بأنهم يستفزون مشاعر مليار مسلم، وأن محاولاتهم النيل من المملكة سترتد عليهم خيبات؛ فالمملكة بقيادتها الرشيدة وشعبها ومقدساتها؛ ستظل رائدة العالم الإسلامي.