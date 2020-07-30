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موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
08:25 AM

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.

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