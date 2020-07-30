موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.
سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.فيروس كورونا الجديد
سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.
سجلت موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة العمومية في موريتانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 6273 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 156 وفاة.