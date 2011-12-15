"تعليم الرياض" تدعو إلى حث الطلاب والطالبات على المشاركة ببرنامج الكشف عن الموهوبين

ضمن الشراكة بين الوزارة و"موهبة" وهيئة تقويم التعليم والتدريب لاكتشاف المواهب

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة الحكومية والأهلية، إلى حث وتشجيع الطلاب والطالبات الموهوبين على التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لعام 1443هـ، الذي يأتي ضمن إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين يسعى للكشف عن الموهوبين عبر نظام متكامل ومنهجية شاملة لتقديم الدعم والرعاية المناسبة لهم، مؤكدًا حرص تعليم الرياض ممثلاً بإدارة الموهوبين على إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي إلى الصف الأول ثانوي للمشاركة والاستفادة من الخدمات والبرامج التعليمية المتعددة المقدمة للطلاب للموهوبين.

وشدد "الوهيبي"، على تعزيز مشاركة الطلاب والطالبات في البرنامج الوطني وإتاحة مزيد من الفُرص للطلبة المتميزين للاستفادة من البرامج والمشاريع النوعية التي يتيحها البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، داعيًا المدارس إلى العمل على حث وتشجيع الطلاب على التسجيل في البرنامج عبر موقعه الإلكتروني: www.mawhiba.sa/Gifted لافتًا إلى أن آخر موعد للتسجيل هو 16 من جمادى الأولى من عام 1443هـ.