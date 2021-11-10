"سبق" تسهم في العثور على "العلوي" المفقود منذ 14 يوماً بجدة

وجده بشارع بني مالك وشقيقته تقدّم الشكر للمواطن والصحيفة

أسهمت "سبق"، في العثور على المفقود علي محمد العلوي؛ الذي أشارت إليه في تقرير بعنوان (أسرة "العلوي" تناشد البحث عن ابنها المفقود منذ 4 أيام من رحاب جدة).

وقالت شقيقة المفقود "علي"؛ لـ "سبق"، إن أخاها البالغ 38 عاماً ويعاني اعتلالات نفسية فُقد منذ 14 يوماً من منزلنا بحي رحاب بمدينة جدة.

وأضافت، وردنا اليوم اتصالٌ من أحد الأشخاص كشف أنه تعرَّف على المفقود بالقرب من شارع بني مالك في مدينة جدة بعد الرجوع للخبر في "سبق" عبر الرابط.

‏https://mobile.sabq.org/RKWmHQ وبعد التأكد من صحة المعلومات اتصل من خلال الأرقام المنشورة في الخبر، وقام مشكوراً بإيصاله إلى منزلنا، والحمد لله، ـنه بصحة جيدة.

وقدمت شقيقة المفقود شكرها للمواطن الذي عثر عليه، كما وجّهت الشكر الجزيل لـ"سبق"، بعدما أسهمت -بعد توفيق الله- في الوصول إليه بعد غياب قارب 14 يوماً.