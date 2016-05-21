"الزامل" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة تعالى عبدالله بن عبدالرحمن الزامل مدير دار التوحيد، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الطائف سابقًا.

وأدى جموع المصلين الصلاة على الفقيد بجامع الجوهرة البابطين في حي الياسمين، ودفن بمقبرة شمال الرياض، فيما تتلقى عائلته العزاء على الأرقام التالية، عبدالرحمن 0505712180 ، ماجد 0505729412.