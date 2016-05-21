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"الزامل" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة تعالى عبدالله بن عبدالرحمن الزامل مدير دار التوحيد، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الطائف سابقًا.

وأدى جموع المصلين الصلاة على الفقيد بجامع الجوهرة البابطين في حي الياسمين، ودفن بمقبرة شمال الرياض، فيما تتلقى عائلته العزاء على الأرقام التالية، عبدالرحمن 0505712180 ، ماجد 0505729412.

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"الزامل" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة تعالى عبدالله بن عبدالرحمن الزامل مدير دار التوحيد، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الطائف سابقًا.

وأدى جموع المصلين الصلاة على الفقيد بجامع الجوهرة البابطين في حي الياسمين، ودفن بمقبرة شمال الرياض، فيما تتلقى عائلته العزاء على الأرقام التالية، عبدالرحمن 0505712180 ، ماجد 0505729412.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:33 AM

"الزامل" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,362

انتقل إلى رحمة تعالى عبدالله بن عبدالرحمن الزامل مدير دار التوحيد، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الطائف سابقًا.

وأدى جموع المصلين الصلاة على الفقيد بجامع الجوهرة البابطين في حي الياسمين، ودفن بمقبرة شمال الرياض، فيما تتلقى عائلته العزاء على الأرقام التالية، عبدالرحمن 0505712180 ، ماجد 0505729412.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

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