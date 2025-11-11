النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 394 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 421 خلال الـ24 ساعة الماضية

"غرفة مكة" تدعم كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري باتفاقية مع "وادي جدة"

لتحليل الاحتياج وتقديم استشارات مجانية وبرامج تدريبية ومسابقات

أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أهمية دعم الشباب السعودي الذي يمثل الحاضر والمستقبل الواعد، من خلال الحزم المتنوعة التي ظلت تصدرها العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ إيمانا منها بأهمية تحقيق أهداف رؤية 2030.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية بين غرفة مكة المكرمة وشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز؛ لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بهدف دعم الكوادر الوطنية، وتطوير الذات، والابتكار والإبداع، فضلا عن توقيع عقد تتولى بموجبه وادي جدة تشغيل الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بغرفة مكة المكرمة خلال العام المقبل.

ووقّع الاتفاقية أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة: إن المبادرة تتمحور حول تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين، وتقديم استشارات مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، وتقديم باقة من البرامج التدريبية، وإقامة مسابقة الموظف المثالي شهرياً لمدة عام.

وأوضح المهندس عصمت معتوق أن الاتفاقية ستدعم مجال قطاع الأعمال والمجتمع المكي من خلال المسؤولية الاجتماعية بتوفير حزم مختلفة من البرامج التدريبية التي تقدمها شركة وادي جدة، وتستهدف الشباب والشابات بحسب احتياجات السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الأستاذ الدكتور توفيق الخيال، أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات، منها مبادرة رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بالتعاون مع عدد من الغرف التجارية الصناعية باعتبارها الشريك الفعال والمظلة الراعية لتعزيز دور القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة مكة المكرمة هي فاتحة الاتفاقيات مع الغرف التجارية، والتي تأتي تأكيداً لأهمية الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية، وضمن توجهات الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف "الخيال" أن وادي جدة تطرح هذه المبادرة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومساهمة منها في تحقيقها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النوعية الموجهة للكوادر الوطنية لدعمهم من خلال استكشاف قدراتهم ومهاراتهم وتطوير الذات والابتكار والإبداع، فضلاً عن رصد الاحتياجات التدريبية للمصانع والشركات لتمكين إداراتها من وضع خطط التدريب، والتطوير وفق النهج العملي في التدريب.

وتحدّث نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، عن رفع كفاءة العاملين في القطاعين التجاري والصناعي عبر محاور أربعة، تمثلت في تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين في الشركات والمصانع المستهدفة والتي تصل إلى 200 شركة ومصنع في المرحلة الأولى، وبناء على هذه النتائج تقدم لهم أحد أكثر البرامج التدريبية احتياجاً، كما سيتم تقديم نتائج التحليل التفصيلية لإدارات المصانع والشركات للاستفادة منها في تقرير خططهم في التدريب والتطوير، كما تقدم شركة وادي جدة نسخة من التقارير الشاملة للغرفة التجارية للمساهمة في قرارتها نحو البرامج والمبادرات اللازمة، وفق رؤية إدارة الغرفة ولجانها المتخصصة.

وتابع: ويشمل المحور الثاني تقديم استشارات تدريبية مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، والثالث تقديم باقة من البرامج التدريبية المجانية وفق نتائج تحليل الاحتياج التدريبي.

ويتمثل المحور الرابع في تنظيم مسابقة الموظف المثالي شهرياً على مدار العام لترسيخ ثقافة الاستثمار في تطوير الجدارات الوظيفية الأساسية للعاملين بالقطاع، بحيث نركز على ثلاث جوانب في المسابقة، الجانب الأول ثقافة العاملين، فيما يخص الخدمات ودعم قطاعات الدولة للتنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 وإلمامهم باللوائح والأنظمة والفرص المتاحة لهم من تدريب وتطوير ودعم وتسهيلات، والجانب الثاني حرص العاملين على تطوير الذات ورفع قدراتهم الشخصية والمهنية. والجانب الثالث الالتزام والأداء الوظيفي وفق تقديرات شركاتهم بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بشركاتهم.

ويمكن للمستفيدين من الشركات والمصانع ومنسوبيها التسجيل في البرامج التدريبية المجانية التي يتم إضافتها خصيصاً لهم على المنصة الإلكترونية Ski.sa.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"غرفة مكة" تدعم كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري باتفاقية مع "وادي جدة"
سبق

أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أهمية دعم الشباب السعودي الذي يمثل الحاضر والمستقبل الواعد، من خلال الحزم المتنوعة التي ظلت تصدرها العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ إيمانا منها بأهمية تحقيق أهداف رؤية 2030.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية بين غرفة مكة المكرمة وشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز؛ لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بهدف دعم الكوادر الوطنية، وتطوير الذات، والابتكار والإبداع، فضلا عن توقيع عقد تتولى بموجبه وادي جدة تشغيل الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بغرفة مكة المكرمة خلال العام المقبل.

ووقّع الاتفاقية أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة: إن المبادرة تتمحور حول تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين، وتقديم استشارات مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، وتقديم باقة من البرامج التدريبية، وإقامة مسابقة الموظف المثالي شهرياً لمدة عام.

وأوضح المهندس عصمت معتوق أن الاتفاقية ستدعم مجال قطاع الأعمال والمجتمع المكي من خلال المسؤولية الاجتماعية بتوفير حزم مختلفة من البرامج التدريبية التي تقدمها شركة وادي جدة، وتستهدف الشباب والشابات بحسب احتياجات السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الأستاذ الدكتور توفيق الخيال، أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات، منها مبادرة رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بالتعاون مع عدد من الغرف التجارية الصناعية باعتبارها الشريك الفعال والمظلة الراعية لتعزيز دور القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة مكة المكرمة هي فاتحة الاتفاقيات مع الغرف التجارية، والتي تأتي تأكيداً لأهمية الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية، وضمن توجهات الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف "الخيال" أن وادي جدة تطرح هذه المبادرة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومساهمة منها في تحقيقها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النوعية الموجهة للكوادر الوطنية لدعمهم من خلال استكشاف قدراتهم ومهاراتهم وتطوير الذات والابتكار والإبداع، فضلاً عن رصد الاحتياجات التدريبية للمصانع والشركات لتمكين إداراتها من وضع خطط التدريب، والتطوير وفق النهج العملي في التدريب.

وتحدّث نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، عن رفع كفاءة العاملين في القطاعين التجاري والصناعي عبر محاور أربعة، تمثلت في تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين في الشركات والمصانع المستهدفة والتي تصل إلى 200 شركة ومصنع في المرحلة الأولى، وبناء على هذه النتائج تقدم لهم أحد أكثر البرامج التدريبية احتياجاً، كما سيتم تقديم نتائج التحليل التفصيلية لإدارات المصانع والشركات للاستفادة منها في تقرير خططهم في التدريب والتطوير، كما تقدم شركة وادي جدة نسخة من التقارير الشاملة للغرفة التجارية للمساهمة في قرارتها نحو البرامج والمبادرات اللازمة، وفق رؤية إدارة الغرفة ولجانها المتخصصة.

وتابع: ويشمل المحور الثاني تقديم استشارات تدريبية مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، والثالث تقديم باقة من البرامج التدريبية المجانية وفق نتائج تحليل الاحتياج التدريبي.

ويتمثل المحور الرابع في تنظيم مسابقة الموظف المثالي شهرياً على مدار العام لترسيخ ثقافة الاستثمار في تطوير الجدارات الوظيفية الأساسية للعاملين بالقطاع، بحيث نركز على ثلاث جوانب في المسابقة، الجانب الأول ثقافة العاملين، فيما يخص الخدمات ودعم قطاعات الدولة للتنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 وإلمامهم باللوائح والأنظمة والفرص المتاحة لهم من تدريب وتطوير ودعم وتسهيلات، والجانب الثاني حرص العاملين على تطوير الذات ورفع قدراتهم الشخصية والمهنية. والجانب الثالث الالتزام والأداء الوظيفي وفق تقديرات شركاتهم بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بشركاتهم.

ويمكن للمستفيدين من الشركات والمصانع ومنسوبيها التسجيل في البرامج التدريبية المجانية التي يتم إضافتها خصيصاً لهم على المنصة الإلكترونية Ski.sa.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:14 PM

"غرفة مكة" تدعم كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري باتفاقية مع "وادي جدة"

لتحليل الاحتياج وتقديم استشارات مجانية وبرامج تدريبية ومسابقات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
26

أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أهمية دعم الشباب السعودي الذي يمثل الحاضر والمستقبل الواعد، من خلال الحزم المتنوعة التي ظلت تصدرها العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ إيمانا منها بأهمية تحقيق أهداف رؤية 2030.

جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية بين غرفة مكة المكرمة وشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز؛ لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بهدف دعم الكوادر الوطنية، وتطوير الذات، والابتكار والإبداع، فضلا عن توقيع عقد تتولى بموجبه وادي جدة تشغيل الدورات والبرامج التدريبية الخاصة بغرفة مكة المكرمة خلال العام المقبل.

ووقّع الاتفاقية أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة: إن المبادرة تتمحور حول تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين، وتقديم استشارات مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، وتقديم باقة من البرامج التدريبية، وإقامة مسابقة الموظف المثالي شهرياً لمدة عام.

وأوضح المهندس عصمت معتوق أن الاتفاقية ستدعم مجال قطاع الأعمال والمجتمع المكي من خلال المسؤولية الاجتماعية بتوفير حزم مختلفة من البرامج التدريبية التي تقدمها شركة وادي جدة، وتستهدف الشباب والشابات بحسب احتياجات السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الأستاذ الدكتور توفيق الخيال، أن الشركة أطلقت العديد من المبادرات، منها مبادرة رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والتجاري، بالتعاون مع عدد من الغرف التجارية الصناعية باعتبارها الشريك الفعال والمظلة الراعية لتعزيز دور القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة مكة المكرمة هي فاتحة الاتفاقيات مع الغرف التجارية، والتي تأتي تأكيداً لأهمية الاستثمار في الكوادر والكفاءات الوطنية، وضمن توجهات الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف "الخيال" أن وادي جدة تطرح هذه المبادرة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومساهمة منها في تحقيقها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النوعية الموجهة للكوادر الوطنية لدعمهم من خلال استكشاف قدراتهم ومهاراتهم وتطوير الذات والابتكار والإبداع، فضلاً عن رصد الاحتياجات التدريبية للمصانع والشركات لتمكين إداراتها من وضع خطط التدريب، والتطوير وفق النهج العملي في التدريب.

وتحدّث نائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ، عن رفع كفاءة العاملين في القطاعين التجاري والصناعي عبر محاور أربعة، تمثلت في تحليل الاحتياج التدريبي لجميع العاملين في الشركات والمصانع المستهدفة والتي تصل إلى 200 شركة ومصنع في المرحلة الأولى، وبناء على هذه النتائج تقدم لهم أحد أكثر البرامج التدريبية احتياجاً، كما سيتم تقديم نتائج التحليل التفصيلية لإدارات المصانع والشركات للاستفادة منها في تقرير خططهم في التدريب والتطوير، كما تقدم شركة وادي جدة نسخة من التقارير الشاملة للغرفة التجارية للمساهمة في قرارتها نحو البرامج والمبادرات اللازمة، وفق رؤية إدارة الغرفة ولجانها المتخصصة.

وتابع: ويشمل المحور الثاني تقديم استشارات تدريبية مجانية لمدة سنتين للشركات والمصانع من أعضاء غرفة مكة المكرمة، والثالث تقديم باقة من البرامج التدريبية المجانية وفق نتائج تحليل الاحتياج التدريبي.

ويتمثل المحور الرابع في تنظيم مسابقة الموظف المثالي شهرياً على مدار العام لترسيخ ثقافة الاستثمار في تطوير الجدارات الوظيفية الأساسية للعاملين بالقطاع، بحيث نركز على ثلاث جوانب في المسابقة، الجانب الأول ثقافة العاملين، فيما يخص الخدمات ودعم قطاعات الدولة للتنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 وإلمامهم باللوائح والأنظمة والفرص المتاحة لهم من تدريب وتطوير ودعم وتسهيلات، والجانب الثاني حرص العاملين على تطوير الذات ورفع قدراتهم الشخصية والمهنية. والجانب الثالث الالتزام والأداء الوظيفي وفق تقديرات شركاتهم بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بشركاتهم.

ويمكن للمستفيدين من الشركات والمصانع ومنسوبيها التسجيل في البرامج التدريبية المجانية التي يتم إضافتها خصيصاً لهم على المنصة الإلكترونية Ski.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,202
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,201

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة