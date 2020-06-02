تونس تسجّل إصابتين جديدتين بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1086 حالة

سجلت تونس اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1086 إصابة .



وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 965 حالة شفاء، مقابل 48 وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مُنذ شهر مارس الماضي.