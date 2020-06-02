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تونس تسجّل إصابتين جديدتين بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1086 حالة

سجلت تونس اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1086 إصابة .

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 965 حالة شفاء، مقابل 48 وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مُنذ شهر مارس الماضي.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجّل إصابتين جديدتين بكورونا
سبق

سجلت تونس اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1086 إصابة .

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 965 حالة شفاء، مقابل 48 وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مُنذ شهر مارس الماضي.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
02:25 PM

تونس تسجّل إصابتين جديدتين بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1086 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 1086 إصابة .

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 965 حالة شفاء، مقابل 48 وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس مُنذ شهر مارس الماضي.

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