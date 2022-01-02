بؤر غزيرة متوقعة.. سحب رعدية ماطرة تتحرّك باتجاه العاصمة

الفرصة مهيّأة لزخاتٍ متوسطة الشدة.. و"الأرصاد": ما زالت مستمرة

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه مازالت مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية وعسير والرياض (تشمل العاصمة) -بمشيئة الله- تشهد هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة.

وفي سياق ذي صلة، رصد رادار الأمطار تحرُّك سحبٍ رعدية ماطرة شرقاً باتجاه العاصمة الرياض الآن.

بتحرُّك هذه السحب، وفق طقس العرب، تتهيّأ الفرصة خلال الساعات المقبلة لهطول زخاتٍ متوسطة الشدة من الأمطار؛ قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة.