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بلدية مركز القفل تنفذ صيانة وتركيب أكثر من 1750 فانوس إنارة

ضمن خطتها للارتقاء بالخدمات المقدمة

تواصل بلدية مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء والإنارة، أعمالها في صيانة وتركيب الفوانيس بشوارعها العامة والقرى.

واستطاعت البلدية خلال الشهور الثلاثة الماضية، صيانة عدد من الفوانيس القديمة وتركيب أخرى جديدة لقرى المركز، للارتقاء بالخدمات المقدمة.

ونفذت البلدية صيانة وتركيب أكثر من 1750 فانوسًا جديدًا، وتركيب 13 لوحة توزيع، وتركيب برج إنارة و٢٥ محولًا كهربائيًّا، وأكثر من 19745 مترًا طوليًّا كابلات كهربائية في كلٍّ من: "الرويا، والقرة، وأم التراب، والحقلة، واللقية" وما زالت الحملة مستمرة.

وتضمنت خطة بلدية مركز القفل: ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في إنارة الشوارع بزيادة الاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة (LED)؛ حيث تعمل فرقة صيانة الكهرباء الذاتية خلال الفترة المسائية بصيانة الأعمدة وفوانيس الإنارة بالطرق والشوارع.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي، أن الحملة ستشمل كل شوارع وقرى مركز القفل.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الحملة حصر القرى والشوارع التي بحاجة إلى إنارة وتحديد الاحتياجات من فوانيس ولمبات وكوابل، وتوفير المستلزمات الكهربائية اللازمة.

وطالب المواطنين بضرورة الحفاظ على فوانيس الإنارة وعدم العبث بها؛ حفاظًا على سلامتهم ولضمان استمرار عمل فوانيس الإنارة بطرق وشوارع المركز.

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بلدية مركز القفل تنفذ صيانة وتركيب أكثر من 1750 فانوس إنارة
سبق

تواصل بلدية مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء والإنارة، أعمالها في صيانة وتركيب الفوانيس بشوارعها العامة والقرى.

واستطاعت البلدية خلال الشهور الثلاثة الماضية، صيانة عدد من الفوانيس القديمة وتركيب أخرى جديدة لقرى المركز، للارتقاء بالخدمات المقدمة.

ونفذت البلدية صيانة وتركيب أكثر من 1750 فانوسًا جديدًا، وتركيب 13 لوحة توزيع، وتركيب برج إنارة و٢٥ محولًا كهربائيًّا، وأكثر من 19745 مترًا طوليًّا كابلات كهربائية في كلٍّ من: "الرويا، والقرة، وأم التراب، والحقلة، واللقية" وما زالت الحملة مستمرة.

وتضمنت خطة بلدية مركز القفل: ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في إنارة الشوارع بزيادة الاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة (LED)؛ حيث تعمل فرقة صيانة الكهرباء الذاتية خلال الفترة المسائية بصيانة الأعمدة وفوانيس الإنارة بالطرق والشوارع.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي، أن الحملة ستشمل كل شوارع وقرى مركز القفل.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الحملة حصر القرى والشوارع التي بحاجة إلى إنارة وتحديد الاحتياجات من فوانيس ولمبات وكوابل، وتوفير المستلزمات الكهربائية اللازمة.

وطالب المواطنين بضرورة الحفاظ على فوانيس الإنارة وعدم العبث بها؛ حفاظًا على سلامتهم ولضمان استمرار عمل فوانيس الإنارة بطرق وشوارع المركز.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
06:32 PM

بلدية مركز القفل تنفذ صيانة وتركيب أكثر من 1750 فانوس إنارة

ضمن خطتها للارتقاء بالخدمات المقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل بلدية مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في قسم الكهرباء والإنارة، أعمالها في صيانة وتركيب الفوانيس بشوارعها العامة والقرى.

واستطاعت البلدية خلال الشهور الثلاثة الماضية، صيانة عدد من الفوانيس القديمة وتركيب أخرى جديدة لقرى المركز، للارتقاء بالخدمات المقدمة.

ونفذت البلدية صيانة وتركيب أكثر من 1750 فانوسًا جديدًا، وتركيب 13 لوحة توزيع، وتركيب برج إنارة و٢٥ محولًا كهربائيًّا، وأكثر من 19745 مترًا طوليًّا كابلات كهربائية في كلٍّ من: "الرويا، والقرة، وأم التراب، والحقلة، واللقية" وما زالت الحملة مستمرة.

وتضمنت خطة بلدية مركز القفل: ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في إنارة الشوارع بزيادة الاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة (LED)؛ حيث تعمل فرقة صيانة الكهرباء الذاتية خلال الفترة المسائية بصيانة الأعمدة وفوانيس الإنارة بالطرق والشوارع.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي، أن الحملة ستشمل كل شوارع وقرى مركز القفل.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الحملة حصر القرى والشوارع التي بحاجة إلى إنارة وتحديد الاحتياجات من فوانيس ولمبات وكوابل، وتوفير المستلزمات الكهربائية اللازمة.

وطالب المواطنين بضرورة الحفاظ على فوانيس الإنارة وعدم العبث بها؛ حفاظًا على سلامتهم ولضمان استمرار عمل فوانيس الإنارة بطرق وشوارع المركز.

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