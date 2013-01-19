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مقتل مسؤول إطلاق الصواريخ في مليشيا الحوثي.. وتباين حول طريقة التخلص منه

أدرجه "التحالف" على لائحة مطلوبيه

نقل "العربية نت" عن مصادر، اليوم الخميس، أن قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل مليشيا الحوثي اللواء إبراهيم الشامي، "قُتِل في عملية استخبارية وخلال ظروف غامضة".

وأفادت المصادر بأن جثة "الشامي"، المطلوب رقم 19 على لائحة التحالف العربي، وصلت إلى أحد مستشفيات صنعاء وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين على خبر مقتله.

وأضافت أن "الشامي" هو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في مليشيا الحوثي.

ونسب الموقع إلى مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الشامي" الذي أقيل من منصبه قبل أشهر قليلة بقرار غير معلن، ضمن صراعات النفوذ بين أجنحة مليشيا الحوثي، كان يخضع للإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، دون معرفة الأسباب.

ورجحت المصادر ذاتها تعرض "الشامي" للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى.

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مقتل مسؤول إطلاق الصواريخ في مليشيا الحوثي.. وتباين حول طريقة التخلص منه
سبق

نقل "العربية نت" عن مصادر، اليوم الخميس، أن قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل مليشيا الحوثي اللواء إبراهيم الشامي، "قُتِل في عملية استخبارية وخلال ظروف غامضة".

وأفادت المصادر بأن جثة "الشامي"، المطلوب رقم 19 على لائحة التحالف العربي، وصلت إلى أحد مستشفيات صنعاء وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين على خبر مقتله.

وأضافت أن "الشامي" هو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في مليشيا الحوثي.

ونسب الموقع إلى مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الشامي" الذي أقيل من منصبه قبل أشهر قليلة بقرار غير معلن، ضمن صراعات النفوذ بين أجنحة مليشيا الحوثي، كان يخضع للإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، دون معرفة الأسباب.

ورجحت المصادر ذاتها تعرض "الشامي" للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
05:04 PM

مقتل مسؤول إطلاق الصواريخ في مليشيا الحوثي.. وتباين حول طريقة التخلص منه

أدرجه "التحالف" على لائحة مطلوبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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26,388

نقل "العربية نت" عن مصادر، اليوم الخميس، أن قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل مليشيا الحوثي اللواء إبراهيم الشامي، "قُتِل في عملية استخبارية وخلال ظروف غامضة".

وأفادت المصادر بأن جثة "الشامي"، المطلوب رقم 19 على لائحة التحالف العربي، وصلت إلى أحد مستشفيات صنعاء وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين على خبر مقتله.

وأضافت أن "الشامي" هو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في مليشيا الحوثي.

ونسب الموقع إلى مصادر وصفها بـ"المطلعة"، أن "الشامي" الذي أقيل من منصبه قبل أشهر قليلة بقرار غير معلن، ضمن صراعات النفوذ بين أجنحة مليشيا الحوثي، كان يخضع للإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، دون معرفة الأسباب.

ورجحت المصادر ذاتها تعرض "الشامي" للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى.

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