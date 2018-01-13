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"الفيصل": الملك سلمان وجّه بمشاريع كبرى في جدة يشرف عليها مباشرة ولي العهد

افتتح الحديقة الثقافية بالواجهة البحرية بالمحافظة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ‫عن مشروعات كبرى في محافظة جدة وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ‫ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك عقب افتتاحه الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية بجدة مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدماً شكره لأهالي وزوار مدينة جدة على محافظتهم على الواجهة البحرية للمدينة، ما يدل على مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.

وقدّم شكره لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولأمينها صالح التركي، على جهودهما، كما تجوّل الأمير خالد الفيصل، يرافقه محافظ جدة في أجنحة الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها لمدة ٦ أيام، وتقدم أكثر من ٥١ فعالية ثقافية منوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة.

وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.

أمير منطقة مكة المكرمة الحديقة الثقافية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل": الملك سلمان وجّه بمشاريع كبرى في جدة يشرف عليها مباشرة ولي العهد
سبق

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ‫عن مشروعات كبرى في محافظة جدة وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ‫ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك عقب افتتاحه الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية بجدة مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدماً شكره لأهالي وزوار مدينة جدة على محافظتهم على الواجهة البحرية للمدينة، ما يدل على مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.

وقدّم شكره لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولأمينها صالح التركي، على جهودهما، كما تجوّل الأمير خالد الفيصل، يرافقه محافظ جدة في أجنحة الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها لمدة ٦ أيام، وتقدم أكثر من ٥١ فعالية ثقافية منوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة.

وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:04 PM

"الفيصل": الملك سلمان وجّه بمشاريع كبرى في جدة يشرف عليها مباشرة ولي العهد

افتتح الحديقة الثقافية بالواجهة البحرية بالمحافظة

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عبدالله الراجحي - جدة
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21,952

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ‫عن مشروعات كبرى في محافظة جدة وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها بشكل مباشر ‫ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك عقب افتتاحه الحديقة الثقافية في الواجهة البحرية بجدة مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنه سيتم الإعلان عن المشروعات فور انتهاء الدراسات الخاصة بها، مقدماً شكره لأهالي وزوار مدينة جدة على محافظتهم على الواجهة البحرية للمدينة، ما يدل على مستوى الوعي والثقافة التي يتحلون بها.

وقدّم شكره لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ولأمينها صالح التركي، على جهودهما، كما تجوّل الأمير خالد الفيصل، يرافقه محافظ جدة في أجنحة الحديقة التي تشارك فيها 14 جهة، وتقع على مساحة تربو عن 42 ألف متر مربع، وتستمر فعالياتها لمدة ٦ أيام، وتقدم أكثر من ٥١ فعالية ثقافية منوعة على المسرح، إضافة إلى الفعاليات في المنطقة الحرة وأركان الجهات المشاركة لسكان وزوار جدة.

وتهدف الحديقة الثقافية إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.

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