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"كورونا" يمنع 300 مليون طالب حول العالم من الدراسة

أصاب قرابة 100 ألف شخص وتسبب في وفاة 3200 آخرين

مع تعليق عدد من الدول الدراسة في المدارس العامة والجامعات عقب تفشي فيروس "كورونا" الفتاك، توقف 300 مليون طالب في جميع أنحاء العالم عن استكمال دراستهم.

وأشار تقرير "آسيا تايمز" إلى أن عدد الإصابات بالفيروس القاتل اقترب من 100 ألف شخص حول العالم، في حين بلغ عدد حالات الوفاة نحو 3200 في 80 دولة وصلها الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب وفاة مواطن ليرتفع عدد المتوفين في الولايات المتحدة إلى 11 شخصاً، مع وجود نقاشات في إيقاف الدراسة في بعض الولايات خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حال لم تنخفض أعداد المصابين.

ومع انتشار الفيروس بشكل سريع، اتخذت 13 دولة إجراءات احترازية مشددة من ضمنها إغلاق المدارس والجامعات لعدة أسابيع، وبعضها قرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثر على مواصلة 300 مليون طالب دراستهم.

فيروس كورونا الجديد تعليق عدد من الدول الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" يمنع 300 مليون طالب حول العالم من الدراسة
سبق

مع تعليق عدد من الدول الدراسة في المدارس العامة والجامعات عقب تفشي فيروس "كورونا" الفتاك، توقف 300 مليون طالب في جميع أنحاء العالم عن استكمال دراستهم.

وأشار تقرير "آسيا تايمز" إلى أن عدد الإصابات بالفيروس القاتل اقترب من 100 ألف شخص حول العالم، في حين بلغ عدد حالات الوفاة نحو 3200 في 80 دولة وصلها الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب وفاة مواطن ليرتفع عدد المتوفين في الولايات المتحدة إلى 11 شخصاً، مع وجود نقاشات في إيقاف الدراسة في بعض الولايات خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حال لم تنخفض أعداد المصابين.

ومع انتشار الفيروس بشكل سريع، اتخذت 13 دولة إجراءات احترازية مشددة من ضمنها إغلاق المدارس والجامعات لعدة أسابيع، وبعضها قرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثر على مواصلة 300 مليون طالب دراستهم.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
02:08 PM

"كورونا" يمنع 300 مليون طالب حول العالم من الدراسة

أصاب قرابة 100 ألف شخص وتسبب في وفاة 3200 آخرين

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,239

مع تعليق عدد من الدول الدراسة في المدارس العامة والجامعات عقب تفشي فيروس "كورونا" الفتاك، توقف 300 مليون طالب في جميع أنحاء العالم عن استكمال دراستهم.

وأشار تقرير "آسيا تايمز" إلى أن عدد الإصابات بالفيروس القاتل اقترب من 100 ألف شخص حول العالم، في حين بلغ عدد حالات الوفاة نحو 3200 في 80 دولة وصلها الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب وفاة مواطن ليرتفع عدد المتوفين في الولايات المتحدة إلى 11 شخصاً، مع وجود نقاشات في إيقاف الدراسة في بعض الولايات خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حال لم تنخفض أعداد المصابين.

ومع انتشار الفيروس بشكل سريع، اتخذت 13 دولة إجراءات احترازية مشددة من ضمنها إغلاق المدارس والجامعات لعدة أسابيع، وبعضها قرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثر على مواصلة 300 مليون طالب دراستهم.

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