تلقى مدير إدارة المباني بتعليم نجران المهندس صالح آل مقبول التهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بديوان وزارة التعليم.
"سبق" تبارك لـ"آل مقبول" وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.
"آل مقبول" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"تعليم نجران"
تلقى مدير إدارة المباني بتعليم نجران المهندس صالح آل مقبول التهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بديوان وزارة التعليم.
"سبق" تبارك لـ"آل مقبول" وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.
تلقى مدير إدارة المباني بتعليم نجران المهندس صالح آل مقبول التهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بديوان وزارة التعليم.
"آل مقبول" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"تعليم نجران"
تلقى مدير إدارة المباني بتعليم نجران المهندس صالح آل مقبول التهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بديوان وزارة التعليم.
"سبق" تبارك لـ"آل مقبول" وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.