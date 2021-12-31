تلقى مدير إدارة المباني بتعليم نجران المهندس صالح آل مقبول التهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بديوان وزارة التعليم. "سبق" تبارك لـ"آل مقبول" وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.

"آل مقبول" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"تعليم نجران" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-31 تلقى مدير إدارة المباني بتعليم نجران المهندس صالح آل مقبول التهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بديوان وزارة التعليم.



"سبق" تبارك لـ"آل مقبول" وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 11:51 PM

"آل مقبول" إلى المرتبة الثالثة عشرة بـ"تعليم نجران"





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تلقى مدير إدارة المباني بتعليم نجران المهندس صالح آل مقبول التهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام إدارة الصيانة بديوان وزارة التعليم.



"سبق" تبارك لـ"آل مقبول" وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.