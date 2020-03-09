بريطانيا.. الحكومة تشكّل فريقًا للتصدي للمعلومات المغلوطة بشأن "كورونا"

لمعرفة حجمها وتأثيرها والرد عليها والتواصل مع شركات وسائل التواصل

شكّلت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فريقًا مَهمته التصدي "للتدخل والتضليل" فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأكدت بريطانيا حتى الآن 273 حالة إصابة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة في البلاد؛ فيما يرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعًا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم؛ لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.

ووفقًا لـ"رويترز" قالت الحكومة: إن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة، سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة، والتي تهدف إلى تضليل الناس؛ "سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي".

وسيتولى الفريق بعد ذلك، تحديدَ المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة.

وقال وزير الثقافة، أوليفر دودن، في بيان: إن "الدفاع عن البلاد ضد التضليل والتدخل الرقمي، يمثل أهم أولوية.. هذا العمل يتضمن التواصل المنتظم مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتولى مَهمة مراقبة التدخل والحد من انتشار المعلومات المغلوطة، والتأكد من أننا في وضع مناسب للتحرك إذا لزم الأمر".