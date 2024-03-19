النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أدبي تبوك" يطلق مسابقة شعرية لإبراز جهود أبطال الصحة في مكافحة كورونا

على مستوى شعراء المملكة والمنطقة.. وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للنادي

أطلق نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية على مستوى شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك على أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء.

وفي التفاصيل، قال النادي في بيان له اليوم الخميس: " انطلاقاً من الدور الوطني المنوط بنادي تبوك الأدبي، ومنطلقاً من المسؤولية الاجتماعية، ونظراً لتعليق أنشطة النادي خلال الفترة الراهنة، وتقديراً للجهود الجبّارة التي تقدمها الدولة من خلال إخواننا وأخواتنا "منسوبي الصحة" ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، يعلن نادي تبوك الأدبي عن إطلاق مسابقة شعرية، وفق الشروط التالية: أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء، أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى.

وتابع " أن لا يقل عدد أبيات القصيدة عن ١٠ أبيات، ولا يزيد على ٢٠ بيتاً، أو أن لا يقل في شعر التفعيلة عن ٢٠ سطراً، ولا يزيد على ٤٠ سطراً، وأن ترسل المشاركات في مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ الإعلان على البريد الإلكتروني tabukpublications@gmail.com .

وبين النادي أن جوائز المسابقة ستكون على مستويين: شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك، وكلها تحمل ذات القيمة، وهي على النحو التالي: المركز الأول ٧٠٠٠ ﷼، المركز الثاني ٥٠٠٠ ﷼، المركز الثالث ٣٠٠٠ ﷼.

نادي تبوك الأدبي تبوك

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"أدبي تبوك" يطلق مسابقة شعرية لإبراز جهود أبطال الصحة في مكافحة كورونا
سبق

أطلق نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية على مستوى شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك على أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء.

وفي التفاصيل، قال النادي في بيان له اليوم الخميس: " انطلاقاً من الدور الوطني المنوط بنادي تبوك الأدبي، ومنطلقاً من المسؤولية الاجتماعية، ونظراً لتعليق أنشطة النادي خلال الفترة الراهنة، وتقديراً للجهود الجبّارة التي تقدمها الدولة من خلال إخواننا وأخواتنا "منسوبي الصحة" ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، يعلن نادي تبوك الأدبي عن إطلاق مسابقة شعرية، وفق الشروط التالية: أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء، أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى.

وتابع " أن لا يقل عدد أبيات القصيدة عن ١٠ أبيات، ولا يزيد على ٢٠ بيتاً، أو أن لا يقل في شعر التفعيلة عن ٢٠ سطراً، ولا يزيد على ٤٠ سطراً، وأن ترسل المشاركات في مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ الإعلان على البريد الإلكتروني tabukpublications@gmail.com .

وبين النادي أن جوائز المسابقة ستكون على مستويين: شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك، وكلها تحمل ذات القيمة، وهي على النحو التالي: المركز الأول ٧٠٠٠ ﷼، المركز الثاني ٥٠٠٠ ﷼، المركز الثالث ٣٠٠٠ ﷼.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:58 PM

"أدبي تبوك" يطلق مسابقة شعرية لإبراز جهود أبطال الصحة في مكافحة كورونا

على مستوى شعراء المملكة والمنطقة.. وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للنادي

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
106

أطلق نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية على مستوى شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك على أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء.

وفي التفاصيل، قال النادي في بيان له اليوم الخميس: " انطلاقاً من الدور الوطني المنوط بنادي تبوك الأدبي، ومنطلقاً من المسؤولية الاجتماعية، ونظراً لتعليق أنشطة النادي خلال الفترة الراهنة، وتقديراً للجهود الجبّارة التي تقدمها الدولة من خلال إخواننا وأخواتنا "منسوبي الصحة" ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، يعلن نادي تبوك الأدبي عن إطلاق مسابقة شعرية، وفق الشروط التالية: أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء، أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى.

وتابع " أن لا يقل عدد أبيات القصيدة عن ١٠ أبيات، ولا يزيد على ٢٠ بيتاً، أو أن لا يقل في شعر التفعيلة عن ٢٠ سطراً، ولا يزيد على ٤٠ سطراً، وأن ترسل المشاركات في مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ الإعلان على البريد الإلكتروني tabukpublications@gmail.com .

وبين النادي أن جوائز المسابقة ستكون على مستويين: شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك، وكلها تحمل ذات القيمة، وهي على النحو التالي: المركز الأول ٧٠٠٠ ﷼، المركز الثاني ٥٠٠٠ ﷼، المركز الثالث ٣٠٠٠ ﷼.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,400
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,034

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة