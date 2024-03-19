"أدبي تبوك" يطلق مسابقة شعرية لإبراز جهود أبطال الصحة في مكافحة كورونا

على مستوى شعراء المملكة والمنطقة.. وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للنادي

أطلق نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية على مستوى شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك على أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء.

وفي التفاصيل، قال النادي في بيان له اليوم الخميس: " انطلاقاً من الدور الوطني المنوط بنادي تبوك الأدبي، ومنطلقاً من المسؤولية الاجتماعية، ونظراً لتعليق أنشطة النادي خلال الفترة الراهنة، وتقديراً للجهود الجبّارة التي تقدمها الدولة من خلال إخواننا وأخواتنا "منسوبي الصحة" ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، يعلن نادي تبوك الأدبي عن إطلاق مسابقة شعرية، وفق الشروط التالية: أن يكون موضوع القصيدة متمحوراً حول "جهود منسوبي الصحة" في مكافحة انتشار هذا الوباء، أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى.

وتابع " أن لا يقل عدد أبيات القصيدة عن ١٠ أبيات، ولا يزيد على ٢٠ بيتاً، أو أن لا يقل في شعر التفعيلة عن ٢٠ سطراً، ولا يزيد على ٤٠ سطراً، وأن ترسل المشاركات في مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ الإعلان على البريد الإلكتروني tabukpublications@gmail.com .

وبين النادي أن جوائز المسابقة ستكون على مستويين: شعراء المملكة العربية السعودية، وشعراء منطقة تبوك، وكلها تحمل ذات القيمة، وهي على النحو التالي: المركز الأول ٧٠٠٠ ﷼، المركز الثاني ٥٠٠٠ ﷼، المركز الثالث ٣٠٠٠ ﷼.