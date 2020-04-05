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متحدث "الصحة": قد نحتاج إلى أشهُر للتخلص من كورونا في السعودية

"العبدالعالي" أشار إلى أن شخصًا واحدًا قام بنقل العدوى إلى 70 آخرين

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أننا قد نحتاج إلى أشهُر للتخلص من كورونا في السعودية، مشيرًا إلى أن مصابًا واحدًا تسبَّب في إصابة 70 شخصًا بهذا الفيروس.

‏وقال للنشرة التاسعة على قناة mbc : جرت العادة أن أعداد الحالات قد تكون ما بين 30 -40 مخالطًا لكل حالة إيجابية. لدينا حالات سجلت أكثر من 70 مخالطًا، لكن الحمد لله تم احتواؤهم، والسيطرة عليهم. إنه تحدٍّ كبير، لكن كانت قدرة الكادر الطبي عند الموعد، وعلى قدر التحدي.

وعن انحسار أزمة كورونا في السعودية قال العبدالعالي: كلما كنا متقيدين بالتعليمات والسلوكيات الصحية سنسير على منحنى معروف ومدروس، وسنكون –بتوفيق الله- على أفضل المنحنيات. وهذا منوط بالتزامنا.

وأضاف: جرت العادة في مثل هذه الفيروسات في العالم أن نتحدث عن شهور عدة لاحتوائها، لكن الاحترازات التي يتم تطبيقها تتفاوت فترتها الزمنية بتفاوت تأثيرها على هذا المنحنى، إضافة إلى المستجدات التي تقع.

وعن قراءته لمؤشر وضع حالات كورونا بالسعودية بعد مرور أكثر من 30 يومًا على اكتشاف أول حالة في البلاد أوضح متحدث الصحة: منحنى تسجيل الحالات يتذبذب حاليًا، وهذا متوقع في مثل هذه المراحل؛ بالتالي نعتقد أن هذا التذبذب اليوم مع شيء من الارتفاعات أحيانًا، والنزول إلى مستوى معين، ثم المواصلة، جزءٌ من المرحلة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": قد نحتاج إلى أشهُر للتخلص من كورونا في السعودية
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أننا قد نحتاج إلى أشهُر للتخلص من كورونا في السعودية، مشيرًا إلى أن مصابًا واحدًا تسبَّب في إصابة 70 شخصًا بهذا الفيروس.

‏وقال للنشرة التاسعة على قناة mbc : جرت العادة أن أعداد الحالات قد تكون ما بين 30 -40 مخالطًا لكل حالة إيجابية. لدينا حالات سجلت أكثر من 70 مخالطًا، لكن الحمد لله تم احتواؤهم، والسيطرة عليهم. إنه تحدٍّ كبير، لكن كانت قدرة الكادر الطبي عند الموعد، وعلى قدر التحدي.

وعن انحسار أزمة كورونا في السعودية قال العبدالعالي: كلما كنا متقيدين بالتعليمات والسلوكيات الصحية سنسير على منحنى معروف ومدروس، وسنكون –بتوفيق الله- على أفضل المنحنيات. وهذا منوط بالتزامنا.

وأضاف: جرت العادة في مثل هذه الفيروسات في العالم أن نتحدث عن شهور عدة لاحتوائها، لكن الاحترازات التي يتم تطبيقها تتفاوت فترتها الزمنية بتفاوت تأثيرها على هذا المنحنى، إضافة إلى المستجدات التي تقع.

وعن قراءته لمؤشر وضع حالات كورونا بالسعودية بعد مرور أكثر من 30 يومًا على اكتشاف أول حالة في البلاد أوضح متحدث الصحة: منحنى تسجيل الحالات يتذبذب حاليًا، وهذا متوقع في مثل هذه المراحل؛ بالتالي نعتقد أن هذا التذبذب اليوم مع شيء من الارتفاعات أحيانًا، والنزول إلى مستوى معين، ثم المواصلة، جزءٌ من المرحلة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:58 AM

متحدث "الصحة": قد نحتاج إلى أشهُر للتخلص من كورونا في السعودية

"العبدالعالي" أشار إلى أن شخصًا واحدًا قام بنقل العدوى إلى 70 آخرين

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عبدالحكيم شار - الرياض
8
22,867

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أننا قد نحتاج إلى أشهُر للتخلص من كورونا في السعودية، مشيرًا إلى أن مصابًا واحدًا تسبَّب في إصابة 70 شخصًا بهذا الفيروس.

‏وقال للنشرة التاسعة على قناة mbc : جرت العادة أن أعداد الحالات قد تكون ما بين 30 -40 مخالطًا لكل حالة إيجابية. لدينا حالات سجلت أكثر من 70 مخالطًا، لكن الحمد لله تم احتواؤهم، والسيطرة عليهم. إنه تحدٍّ كبير، لكن كانت قدرة الكادر الطبي عند الموعد، وعلى قدر التحدي.

وعن انحسار أزمة كورونا في السعودية قال العبدالعالي: كلما كنا متقيدين بالتعليمات والسلوكيات الصحية سنسير على منحنى معروف ومدروس، وسنكون –بتوفيق الله- على أفضل المنحنيات. وهذا منوط بالتزامنا.

وأضاف: جرت العادة في مثل هذه الفيروسات في العالم أن نتحدث عن شهور عدة لاحتوائها، لكن الاحترازات التي يتم تطبيقها تتفاوت فترتها الزمنية بتفاوت تأثيرها على هذا المنحنى، إضافة إلى المستجدات التي تقع.

وعن قراءته لمؤشر وضع حالات كورونا بالسعودية بعد مرور أكثر من 30 يومًا على اكتشاف أول حالة في البلاد أوضح متحدث الصحة: منحنى تسجيل الحالات يتذبذب حاليًا، وهذا متوقع في مثل هذه المراحل؛ بالتالي نعتقد أن هذا التذبذب اليوم مع شيء من الارتفاعات أحيانًا، والنزول إلى مستوى معين، ثم المواصلة، جزءٌ من المرحلة.

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