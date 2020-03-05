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"الصحة العالمية": "كورونا" تفشى في إيران بسبب نقص لوازم الوقاية

مايكل راين يؤكد أن الوضع لم يعد سهلًا والحد من انتشاره هناك صعب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن فيروس "كورونا المستجد" بات متفشيًا بشكل كبير في إيران؛ محذرة من قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية: نقصُ لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يعقّد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب؛ لكنه ليس مستحيلًا.

وكشف "راين" عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس والأكسجين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات، وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية؛ إلا أنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالي المراقبة والكشف؛ موضحًا أن الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه إلى الأسوأ، قبل أن تتحسن.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": "كورونا" تفشى في إيران بسبب نقص لوازم الوقاية
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن فيروس "كورونا المستجد" بات متفشيًا بشكل كبير في إيران؛ محذرة من قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية: نقصُ لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يعقّد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب؛ لكنه ليس مستحيلًا.

وكشف "راين" عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس والأكسجين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات، وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية؛ إلا أنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالي المراقبة والكشف؛ موضحًا أن الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه إلى الأسوأ، قبل أن تتحسن.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:54 PM

"الصحة العالمية": "كورونا" تفشى في إيران بسبب نقص لوازم الوقاية

مايكل راين يؤكد أن الوضع لم يعد سهلًا والحد من انتشاره هناك صعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن فيروس "كورونا المستجد" بات متفشيًا بشكل كبير في إيران؛ محذرة من قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية: نقصُ لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يعقّد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب؛ لكنه ليس مستحيلًا.

وكشف "راين" عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس والأكسجين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات، وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية؛ إلا أنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالي المراقبة والكشف؛ موضحًا أن الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه إلى الأسوأ، قبل أن تتحسن.

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