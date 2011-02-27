شاهد.. "المبارك" يفتتح مهرجان "وادينا تراث وأصالة" في وادي الدواسر

يستمر حتى الخميس بعد المقبل.. نماذج تحاكي الأسواق الشعبية وبيوت الطين

تصوير- محمد آل مسحل:

افتتح محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، أمس، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "وادينا تراث وأصالة"، بمبنى وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع، والذي يستمر حتى الخميس بعد القادم.

بدأ حفل الافتتاح بإزاحة "المبارك" الستار عن اللوحة التذكارية للمهرجان، ثم قام ومرافقوه من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية والزوار بجولة على أجنحة الجهات المشاركة، وشاهد نماذج تحاكي الأسواق الشعبية، ومجالات البيع والشراء قديماً، وبناء البيوت بالطين، والألعاب الشعبية، وحفلات الزواج قديماً، والطب الشعبي، والكتاتيب، وجلسة المشراق، والأسر المنتجة، والحرف القديمة، وشارك بعدها في أداء العرضة السعودية التي قدمتها إحدى الفِرَق الشعبية.

وعبّر "المبارك" في ختام الافتتاح، عن اعتزازه بما شاهده من جهود مبذولة من القائمين على المهرجان التي ستسهم في تعزيز روح الاعتزاز والفخر في نفوس أبناء المحافظة، وفي استذكار نتاج الحضارة في ضروب الأنشطة الإنسانية المختلفة، من عادات وحرف وملابس ومأكولات وفنون شعبية، وسجلها أجدادنا وآباؤنا وتناقلته الأجيال من بعدهم.

وكان محافظ وادي الدواسر قد شهد، ظهر أمس، سباق الهجن الذي أقيم على أرضية ميدان الهجن بالمحافظة، بحضور مديري الدوائر الحكومية والأمنية وأعضاء مجلس التنمية السياحية وعشاق هذه الرياضة الأصيلة.