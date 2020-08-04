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"متحدث التجارة": السعر المدوّن على السلعة برفّ المحلات التجارية شامل ضريبة القيمة المضافة

طالب بعدم دفع أي مبلغ آخر عند المحاسب وإبلاغ "الزكاة والدخل" فوراً

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن سعر المدون على المنتج في الرف بالمحلات التجارية والمولات يكون شامل لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف "الحسين": "مثلاً اشتريت كرتون عصير بـ25 ريال، هذا السعر شامل للضريبة لا تدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة القول: "في حال احتساب الضريبة مرة أخرى عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فوراً 19993."

جاء ذلك على حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث التجارة": السعر المدوّن على السلعة برفّ المحلات التجارية شامل ضريبة القيمة المضافة
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن سعر المدون على المنتج في الرف بالمحلات التجارية والمولات يكون شامل لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف "الحسين": "مثلاً اشتريت كرتون عصير بـ25 ريال، هذا السعر شامل للضريبة لا تدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة القول: "في حال احتساب الضريبة مرة أخرى عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فوراً 19993."

جاء ذلك على حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
05:04 PM

"متحدث التجارة": السعر المدوّن على السلعة برفّ المحلات التجارية شامل ضريبة القيمة المضافة

طالب بعدم دفع أي مبلغ آخر عند المحاسب وإبلاغ "الزكاة والدخل" فوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
18,286

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن سعر المدون على المنتج في الرف بالمحلات التجارية والمولات يكون شامل لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف "الحسين": "مثلاً اشتريت كرتون عصير بـ25 ريال، هذا السعر شامل للضريبة لا تدفع عند المحاسب أي مبلغ آخر.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة القول: "في حال احتساب الضريبة مرة أخرى عليك الإبلاغ لهيئة الزكاة والدخل فوراً 19993."

جاء ذلك على حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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