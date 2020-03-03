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"الهلال الأحمر" يختتم برنامج "المسعف الكفيف" لمعلمات معهد النور بجدة

لرفع الثقافة الصحية الإسعافية والتعامل بطرق مدروسة مع حالات الطوارئ

اختتم اليوم الثلاثاء برنامج "المسعف الكفيف" الموجه لمعلمات معهد النور بجدة، الذي بدأ مطلع هذا الأسبوع، وقام بتنفيذه مدير إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة المعتمد مدربًا في عدة برامج تدريبية، سعد بن حامد الحجيلي، وعاونه في تنفيذ البرنامج كادر تدريبي من الشؤون الصحية المدرسية مكون من: فائزة العمودي، ولطيفة خوجة، وعفاف المغربي، وجميلة الزهراني.

وفي نهاية البرنامج كرّمت مديرة الشؤون الصحية المدرسية بمحافظة جدة الدكتورة مزنة الغانمي، مدير إدارة التدريب بالهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن ثابت السدة، ومدير إدارة التدريب بمنطقة المدينة المنورة مدرب البرنامج سعد بن حامد الحجيلي، وقدمت شهادات شكر لهما، مثمنة دور هيئة الهلال الأحمر.

بدوره شكر مدير إدارة التدريب بمنطقة مكة المكرمة محمد بن ثابت السدة مبادرات وتعاون الشؤون الصحية المدرسية ممثلًا في شخصها الكريم وما تقوم به من جهود تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والدورات التثقيفية وعلى دعم إدارة التعليم بالمحافظة على إنجاح الكثير من الفعاليات المتعلقة بهذا الشأن.

ومن المزمع -بمشيئة الله تعالى- تنفيذ برنامج آخر لمعلمي المعهد نهاية الشهر الحالي؛ بهدف رفع الثقافة الصحية الإسعافية الطارئة ومواجهة أي طارئ لا قدر الله يتم التعامل معه بطرق مدروسة لإنقاذ الأرواح بعد قدرة الله وتفادي المضاعفات.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الرائدة ومتمم لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الذي يقدم بصورة مستمرة لكافة شرائح المجتمع نساءً ورجالا، ومتاح عبر نظام التدريب التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي للجميع من خلال التسجيل المباشر عبر موقع الهيئة الرسمي واختيار ما يناسب الفرد؛ في خطوة تسهّل استقطاب أفراد المجتمع لتحقيق أحد أهداف هيئة الهلال الأحمر السعودي الرامية إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي.

الهلال الأحمر برنامج المسعف الكفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهلال الأحمر" يختتم برنامج "المسعف الكفيف" لمعلمات معهد النور بجدة
سبق

اختتم اليوم الثلاثاء برنامج "المسعف الكفيف" الموجه لمعلمات معهد النور بجدة، الذي بدأ مطلع هذا الأسبوع، وقام بتنفيذه مدير إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة المعتمد مدربًا في عدة برامج تدريبية، سعد بن حامد الحجيلي، وعاونه في تنفيذ البرنامج كادر تدريبي من الشؤون الصحية المدرسية مكون من: فائزة العمودي، ولطيفة خوجة، وعفاف المغربي، وجميلة الزهراني.

وفي نهاية البرنامج كرّمت مديرة الشؤون الصحية المدرسية بمحافظة جدة الدكتورة مزنة الغانمي، مدير إدارة التدريب بالهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن ثابت السدة، ومدير إدارة التدريب بمنطقة المدينة المنورة مدرب البرنامج سعد بن حامد الحجيلي، وقدمت شهادات شكر لهما، مثمنة دور هيئة الهلال الأحمر.

بدوره شكر مدير إدارة التدريب بمنطقة مكة المكرمة محمد بن ثابت السدة مبادرات وتعاون الشؤون الصحية المدرسية ممثلًا في شخصها الكريم وما تقوم به من جهود تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والدورات التثقيفية وعلى دعم إدارة التعليم بالمحافظة على إنجاح الكثير من الفعاليات المتعلقة بهذا الشأن.

ومن المزمع -بمشيئة الله تعالى- تنفيذ برنامج آخر لمعلمي المعهد نهاية الشهر الحالي؛ بهدف رفع الثقافة الصحية الإسعافية الطارئة ومواجهة أي طارئ لا قدر الله يتم التعامل معه بطرق مدروسة لإنقاذ الأرواح بعد قدرة الله وتفادي المضاعفات.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الرائدة ومتمم لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الذي يقدم بصورة مستمرة لكافة شرائح المجتمع نساءً ورجالا، ومتاح عبر نظام التدريب التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي للجميع من خلال التسجيل المباشر عبر موقع الهيئة الرسمي واختيار ما يناسب الفرد؛ في خطوة تسهّل استقطاب أفراد المجتمع لتحقيق أحد أهداف هيئة الهلال الأحمر السعودي الرامية إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
02:20 PM

"الهلال الأحمر" يختتم برنامج "المسعف الكفيف" لمعلمات معهد النور بجدة

لرفع الثقافة الصحية الإسعافية والتعامل بطرق مدروسة مع حالات الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختتم اليوم الثلاثاء برنامج "المسعف الكفيف" الموجه لمعلمات معهد النور بجدة، الذي بدأ مطلع هذا الأسبوع، وقام بتنفيذه مدير إدارة التدريب بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة المعتمد مدربًا في عدة برامج تدريبية، سعد بن حامد الحجيلي، وعاونه في تنفيذ البرنامج كادر تدريبي من الشؤون الصحية المدرسية مكون من: فائزة العمودي، ولطيفة خوجة، وعفاف المغربي، وجميلة الزهراني.

وفي نهاية البرنامج كرّمت مديرة الشؤون الصحية المدرسية بمحافظة جدة الدكتورة مزنة الغانمي، مدير إدارة التدريب بالهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن ثابت السدة، ومدير إدارة التدريب بمنطقة المدينة المنورة مدرب البرنامج سعد بن حامد الحجيلي، وقدمت شهادات شكر لهما، مثمنة دور هيئة الهلال الأحمر.

بدوره شكر مدير إدارة التدريب بمنطقة مكة المكرمة محمد بن ثابت السدة مبادرات وتعاون الشؤون الصحية المدرسية ممثلًا في شخصها الكريم وما تقوم به من جهود تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والدورات التثقيفية وعلى دعم إدارة التعليم بالمحافظة على إنجاح الكثير من الفعاليات المتعلقة بهذا الشأن.

ومن المزمع -بمشيئة الله تعالى- تنفيذ برنامج آخر لمعلمي المعهد نهاية الشهر الحالي؛ بهدف رفع الثقافة الصحية الإسعافية الطارئة ومواجهة أي طارئ لا قدر الله يتم التعامل معه بطرق مدروسة لإنقاذ الأرواح بعد قدرة الله وتفادي المضاعفات.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الرائدة ومتمم لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية الذي يقدم بصورة مستمرة لكافة شرائح المجتمع نساءً ورجالا، ومتاح عبر نظام التدريب التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي للجميع من خلال التسجيل المباشر عبر موقع الهيئة الرسمي واختيار ما يناسب الفرد؛ في خطوة تسهّل استقطاب أفراد المجتمع لتحقيق أحد أهداف هيئة الهلال الأحمر السعودي الرامية إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي.

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