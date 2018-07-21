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إيران.. مقتل 2 من الحرس الثوري بنيران مسلحين

الاشتباكات وقعت جنوب شرق البلاد

قُتل عنصران في قوات الحرس الثوري الإيراني وأُصيب اثنان آخران بجروح، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة اليوم (الأحد).


ونقلت قناة "الحرة" عن وكالة أنباء فارس، أن الحادثة وقعت أثناء مواجهة عناصر الحرس الثوري مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

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إيران.. مقتل 2 من الحرس الثوري بنيران مسلحين
سبق

قُتل عنصران في قوات الحرس الثوري الإيراني وأُصيب اثنان آخران بجروح، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة اليوم (الأحد).


ونقلت قناة "الحرة" عن وكالة أنباء فارس، أن الحادثة وقعت أثناء مواجهة عناصر الحرس الثوري مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
09:15 PM

إيران.. مقتل 2 من الحرس الثوري بنيران مسلحين

الاشتباكات وقعت جنوب شرق البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,661

قُتل عنصران في قوات الحرس الثوري الإيراني وأُصيب اثنان آخران بجروح، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة اليوم (الأحد).


ونقلت قناة "الحرة" عن وكالة أنباء فارس، أن الحادثة وقعت أثناء مواجهة عناصر الحرس الثوري مجموعة مسلحة في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

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