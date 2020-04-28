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"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

بريطانيا .. وفاة أطفال بمرض نادر مرتبط بـ"كورونا"

يشيع أكثر في أجزاء من آسيا

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الثلاثاء)، أن بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة، توفوا جراء متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ترتبط بمرض "كوفيد-19".

وأوضح "هانكوك" لإذاعة "إل.بي.سي"، أن المتلازمة الالتهابية مرض جديد يعتقد أنه ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه لا يوجد تأكد بنسبة 100 بالمئة لأن بعض الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم بالفيروس، لذلك يجري المختصون المزيد من البحث الآن لكن المقلق أن المرض نادر.

وأشار "هانكوك" إلى أنه رغم أن المرض خطير جدًا على الأطفال الذين أصيبوا به فإن عدد الحالات قليل.

ويحقق خبراء طبيون من إيطاليا وبريطانيا في احتمال وجود صلة بين جائحة فيروس كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الشديدة لدى الأطفال الرضع الذين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين.

وفي شمال إيطاليا وهي إحدى المناطق الأشد تضررًا من الجائحة في العالم لاحظ الأطباء توافد أعداد كبيرة بشكل غير معتاد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات مصابين بحالات خطيرة لما يبدو أنه مرض كاواساكي الذي يشيع أكثر في أجزاء من آسيا.

ومرض كاواساكي الذي لا يعرف سببه عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا .. وفاة أطفال بمرض نادر مرتبط بـ"كورونا"
سبق

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الثلاثاء)، أن بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة، توفوا جراء متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ترتبط بمرض "كوفيد-19".

وأوضح "هانكوك" لإذاعة "إل.بي.سي"، أن المتلازمة الالتهابية مرض جديد يعتقد أنه ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه لا يوجد تأكد بنسبة 100 بالمئة لأن بعض الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم بالفيروس، لذلك يجري المختصون المزيد من البحث الآن لكن المقلق أن المرض نادر.

وأشار "هانكوك" إلى أنه رغم أن المرض خطير جدًا على الأطفال الذين أصيبوا به فإن عدد الحالات قليل.

ويحقق خبراء طبيون من إيطاليا وبريطانيا في احتمال وجود صلة بين جائحة فيروس كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الشديدة لدى الأطفال الرضع الذين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين.

وفي شمال إيطاليا وهي إحدى المناطق الأشد تضررًا من الجائحة في العالم لاحظ الأطباء توافد أعداد كبيرة بشكل غير معتاد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات مصابين بحالات خطيرة لما يبدو أنه مرض كاواساكي الذي يشيع أكثر في أجزاء من آسيا.

ومرض كاواساكي الذي لا يعرف سببه عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:25 PM

بريطانيا .. وفاة أطفال بمرض نادر مرتبط بـ"كورونا"

يشيع أكثر في أجزاء من آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الثلاثاء)، أن بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشاكل صحية كبيرة، توفوا جراء متلازمة التهابية نادرة يعتقد الباحثون أنها ترتبط بمرض "كوفيد-19".

وأوضح "هانكوك" لإذاعة "إل.بي.سي"، أن المتلازمة الالتهابية مرض جديد يعتقد أنه ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه لا يوجد تأكد بنسبة 100 بالمئة لأن بعض الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم بالفيروس، لذلك يجري المختصون المزيد من البحث الآن لكن المقلق أن المرض نادر.

وأشار "هانكوك" إلى أنه رغم أن المرض خطير جدًا على الأطفال الذين أصيبوا به فإن عدد الحالات قليل.

ويحقق خبراء طبيون من إيطاليا وبريطانيا في احتمال وجود صلة بين جائحة فيروس كورونا ومجموعات من الأمراض الالتهابية الشديدة لدى الأطفال الرضع الذين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الحمى الشديدة وتورم الشرايين.

وفي شمال إيطاليا وهي إحدى المناطق الأشد تضررًا من الجائحة في العالم لاحظ الأطباء توافد أعداد كبيرة بشكل غير معتاد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسع سنوات مصابين بحالات خطيرة لما يبدو أنه مرض كاواساكي الذي يشيع أكثر في أجزاء من آسيا.

ومرض كاواساكي الذي لا يعرف سببه عادة ما يصيب الأطفال دون الخامسة وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب.

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