النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الليث.. هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة تُفعِّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًا وتوعويًا

"العمري": لحث أفراد المجتمع على أداء هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كثفت الحضور الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

كما نشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

من جهة أخرى، اطلع محافظ الليث عمران الزهراني على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ حسن بن محمد البركاتي للمحافظة، حيث أبدى سعادته وإعجابه ودعمه للحملة عبر تسهيل كل السبل لنجاحها.

وذكر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الليث.. هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة تُفعِّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًا وتوعويًا
سبق

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كثفت الحضور الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

كما نشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

من جهة أخرى، اطلع محافظ الليث عمران الزهراني على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ حسن بن محمد البركاتي للمحافظة، حيث أبدى سعادته وإعجابه ودعمه للحملة عبر تسهيل كل السبل لنجاحها.

وذكر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
12:00 AM

الليث.. هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة تُفعِّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًا وتوعويًا

"العمري": لحث أفراد المجتمع على أداء هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
51

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث في تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانيًا وتوعويًا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كثفت الحضور الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

كما نشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

من جهة أخرى، اطلع محافظ الليث عمران الزهراني على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة المحافظة الشيخ حسن بن محمد البركاتي للمحافظة، حيث أبدى سعادته وإعجابه ودعمه للحملة عبر تسهيل كل السبل لنجاحها.

وذكر مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,790
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,681
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,259

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة