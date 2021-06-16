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"العاصمي" يستعرض أوجه التعاون والتنسيق مع وزير التعليم اليمني

استعرض تجارب دول الأعضاء بما يخدم الخطة الانتقالية للأشقاء

استقبل مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، اليوم، وزير التربية والتعليم اليمني عضو المؤتمر العام بالمكتب طارق بن سالم العكبري، ويرافقه عضو المجلس التنفيذي بالمكتب في مقر المكتب بالرياض عبد الله عثمان المخلافي.

وفي مستهل الزيارة قدم المدير العام نبذة عن عمل المكتب وبرامجه ونشاطاته في الدورة الحالية، وتم استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين المكتب والجهات ذات الاختصاص لتنفيذ البرامج التربوية والعلمية والثقافية التي تسهم في تطوير التعليم في الجمهورية اليمنية، وتتيح لها الاستفادة من مشروعات المكتب وأجهزته، ومن تجارب دوله الأعضاء بما يخدم خطة التعليم الانتقالية التي أعدتها الوزارة بالشراكة مع الجهات الداعمة والمانحين.

من ناحيته عبَّر الوزير عن شكره وتقديره للمكتب، وأشاد بالجهود التي يبذلها في سبيل تطوير التعليم في المنطقة، موضحًا حرص الوزارة على تعزيز استفادتها من خبرات المكتب وعلاقاته الدولية في دعم منظومة التعليم في الجمهورية اليمنية. وفي ختام الزيارة قدم مدير عام المكتب عددًا من إصدارات المكتب ودرعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.

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"العاصمي" يستعرض أوجه التعاون والتنسيق مع وزير التعليم اليمني
سبق

استقبل مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، اليوم، وزير التربية والتعليم اليمني عضو المؤتمر العام بالمكتب طارق بن سالم العكبري، ويرافقه عضو المجلس التنفيذي بالمكتب في مقر المكتب بالرياض عبد الله عثمان المخلافي.

وفي مستهل الزيارة قدم المدير العام نبذة عن عمل المكتب وبرامجه ونشاطاته في الدورة الحالية، وتم استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين المكتب والجهات ذات الاختصاص لتنفيذ البرامج التربوية والعلمية والثقافية التي تسهم في تطوير التعليم في الجمهورية اليمنية، وتتيح لها الاستفادة من مشروعات المكتب وأجهزته، ومن تجارب دوله الأعضاء بما يخدم خطة التعليم الانتقالية التي أعدتها الوزارة بالشراكة مع الجهات الداعمة والمانحين.

من ناحيته عبَّر الوزير عن شكره وتقديره للمكتب، وأشاد بالجهود التي يبذلها في سبيل تطوير التعليم في المنطقة، موضحًا حرص الوزارة على تعزيز استفادتها من خبرات المكتب وعلاقاته الدولية في دعم منظومة التعليم في الجمهورية اليمنية. وفي ختام الزيارة قدم مدير عام المكتب عددًا من إصدارات المكتب ودرعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
05:39 PM

"العاصمي" يستعرض أوجه التعاون والتنسيق مع وزير التعليم اليمني

استعرض تجارب دول الأعضاء بما يخدم الخطة الانتقالية للأشقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، اليوم، وزير التربية والتعليم اليمني عضو المؤتمر العام بالمكتب طارق بن سالم العكبري، ويرافقه عضو المجلس التنفيذي بالمكتب في مقر المكتب بالرياض عبد الله عثمان المخلافي.

وفي مستهل الزيارة قدم المدير العام نبذة عن عمل المكتب وبرامجه ونشاطاته في الدورة الحالية، وتم استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين المكتب والجهات ذات الاختصاص لتنفيذ البرامج التربوية والعلمية والثقافية التي تسهم في تطوير التعليم في الجمهورية اليمنية، وتتيح لها الاستفادة من مشروعات المكتب وأجهزته، ومن تجارب دوله الأعضاء بما يخدم خطة التعليم الانتقالية التي أعدتها الوزارة بالشراكة مع الجهات الداعمة والمانحين.

من ناحيته عبَّر الوزير عن شكره وتقديره للمكتب، وأشاد بالجهود التي يبذلها في سبيل تطوير التعليم في المنطقة، موضحًا حرص الوزارة على تعزيز استفادتها من خبرات المكتب وعلاقاته الدولية في دعم منظومة التعليم في الجمهورية اليمنية. وفي ختام الزيارة قدم مدير عام المكتب عددًا من إصدارات المكتب ودرعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.

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