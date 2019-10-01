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"مدني مكة": لا خسائر في الأرواح من جراء الأمطار

مباشرة بلاغات عن حالات احتجاز محدودة وتماسات كهربائية عدة

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، إن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة طبَّقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار؛ وذلك إثر الأمطار التي كانت من متوسطة إلى غزيرة، وهطلت مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وتركزت شدتها بالأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية للعاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنه تم نشر فِرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وقال: تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه، وجرى التعامل معها في حينه. وكذلك حدوث تماسات كهربائية عدة، وتم تأمين الخطورة حيالها، والتعامل معها من قِبل جهات الاختصاص. ولم ينجم عن الحالة المطرية أية إصابات -ولله الحمد-.

وتابع: تهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها.. راجين السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة": لا خسائر في الأرواح من جراء الأمطار
سبق

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، إن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة طبَّقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار؛ وذلك إثر الأمطار التي كانت من متوسطة إلى غزيرة، وهطلت مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وتركزت شدتها بالأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية للعاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنه تم نشر فِرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وقال: تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه، وجرى التعامل معها في حينه. وكذلك حدوث تماسات كهربائية عدة، وتم تأمين الخطورة حيالها، والتعامل معها من قِبل جهات الاختصاص. ولم ينجم عن الحالة المطرية أية إصابات -ولله الحمد-.

وتابع: تهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها.. راجين السلامة للجميع.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
08:28 PM

"مدني مكة": لا خسائر في الأرواح من جراء الأمطار

مباشرة بلاغات عن حالات احتجاز محدودة وتماسات كهربائية عدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,589

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، إن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة طبَّقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار؛ وذلك إثر الأمطار التي كانت من متوسطة إلى غزيرة، وهطلت مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وتركزت شدتها بالأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية للعاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنه تم نشر فِرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وقال: تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه، وجرى التعامل معها في حينه. وكذلك حدوث تماسات كهربائية عدة، وتم تأمين الخطورة حيالها، والتعامل معها من قِبل جهات الاختصاص. ولم ينجم عن الحالة المطرية أية إصابات -ولله الحمد-.

وتابع: تهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها.. راجين السلامة للجميع.

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