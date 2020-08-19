النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد"

أكد أهمية الشراكة مع الأسرة في نجاح العملية التعليمية

أكد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن قرار وزارة التعليم عودة الدراسة عن بُعد في الأسابيع السبعة الأولى دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة "مدرستي" للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكّن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بُعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد المركزية الذي عُقد صباح اليوم برئاسة مدير التعليم، وبحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم؛ لمتابعة إجراءات وجهود إدارة التعليم للاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ.

ونوه "الحازمي" بالدور الرئيسي للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم، ويزيد من نواتج التعلم لديهم بكل كفاءة وفاعلية.

وشدَّد على أهمية دور الشراكة مع الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم، وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وأضاف: إن الإدارة تستعد لإطلاق عدد من البرامج الداعمة لعملية التعلم، والعناية بالصحة النفسية للطلاب والطالبات، ومد يد العون لهم خلال هذه الفترة، إضافة إلى تسخير قنواتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، وذلك في خطوة داعمة من أجل تفعيل دور التعليم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية. وكذلك حددت أرقامًا موحدة للتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتقديم النصائح والإرشادات الصحية والتقنية والتعليمية من خلال الإدارات المعنية. مشيرًا إلى أن اللجنة ستتولى دعم ومتابعة التفعيل، وعقد الاجتماعات، ورفع التقارير بصفة دورية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات وأدوات ‎التعليم عن بُعد، وتفعيل دور الشراكة مع الأسر، ومتابعة أعمال وصول وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس ومكاتب التعليم كافة، والتجهيزات المدرسية والتقنية والنقل، وصيانة ونظافة المدارس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد"
سبق

أكد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن قرار وزارة التعليم عودة الدراسة عن بُعد في الأسابيع السبعة الأولى دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة "مدرستي" للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكّن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بُعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد المركزية الذي عُقد صباح اليوم برئاسة مدير التعليم، وبحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم؛ لمتابعة إجراءات وجهود إدارة التعليم للاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ.

ونوه "الحازمي" بالدور الرئيسي للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم، ويزيد من نواتج التعلم لديهم بكل كفاءة وفاعلية.

وشدَّد على أهمية دور الشراكة مع الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم، وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وأضاف: إن الإدارة تستعد لإطلاق عدد من البرامج الداعمة لعملية التعلم، والعناية بالصحة النفسية للطلاب والطالبات، ومد يد العون لهم خلال هذه الفترة، إضافة إلى تسخير قنواتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، وذلك في خطوة داعمة من أجل تفعيل دور التعليم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية. وكذلك حددت أرقامًا موحدة للتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتقديم النصائح والإرشادات الصحية والتقنية والتعليمية من خلال الإدارات المعنية. مشيرًا إلى أن اللجنة ستتولى دعم ومتابعة التفعيل، وعقد الاجتماعات، ورفع التقارير بصفة دورية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات وأدوات ‎التعليم عن بُعد، وتفعيل دور الشراكة مع الأسر، ومتابعة أعمال وصول وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس ومكاتب التعليم كافة، والتجهيزات المدرسية والتقنية والنقل، وصيانة ونظافة المدارس.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
09:13 PM

"تعليم الليث" يناقش مستوى الجاهزية لانطلاقة العام الدراسي الجديد "عن بُعد"

أكد أهمية الشراكة مع الأسرة في نجاح العملية التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
0
106

أكد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن قرار وزارة التعليم عودة الدراسة عن بُعد في الأسابيع السبعة الأولى دليل على حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، مع استمرار عملية التعليم من خلال توفير منصة "مدرستي" للتعلم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، بما يمكّن الطلاب والطالبات من أداء رحلتهم التعليمية عن بُعد، وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد المركزية الذي عُقد صباح اليوم برئاسة مدير التعليم، وبحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم؛ لمتابعة إجراءات وجهود إدارة التعليم للاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ.

ونوه "الحازمي" بالدور الرئيسي للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم، ويزيد من نواتج التعلم لديهم بكل كفاءة وفاعلية.

وشدَّد على أهمية دور الشراكة مع الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم، وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وأضاف: إن الإدارة تستعد لإطلاق عدد من البرامج الداعمة لعملية التعلم، والعناية بالصحة النفسية للطلاب والطالبات، ومد يد العون لهم خلال هذه الفترة، إضافة إلى تسخير قنواتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، وذلك في خطوة داعمة من أجل تفعيل دور التعليم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية. وكذلك حددت أرقامًا موحدة للتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتقديم النصائح والإرشادات الصحية والتقنية والتعليمية من خلال الإدارات المعنية. مشيرًا إلى أن اللجنة ستتولى دعم ومتابعة التفعيل، وعقد الاجتماعات، ورفع التقارير بصفة دورية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات وأدوات ‎التعليم عن بُعد، وتفعيل دور الشراكة مع الأسر، ومتابعة أعمال وصول وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس ومكاتب التعليم كافة، والتجهيزات المدرسية والتقنية والنقل، وصيانة ونظافة المدارس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,385
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة