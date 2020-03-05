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ما هي الإجراءات التي اتخذتها "التعليم" لمواجهة فيروس كورونا؟

عبر إعداد خطط تنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات والمدارس

اتخذت وزارة التعليم إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال إعداد خطط تنفيذية عدة على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها إبلاغ جميع إدارات التعليم بآلية إجراءات قبول الطلاب العائدين من جمهورية الصين الشعبية، والدول التي انتشر فيها الفيروس، والإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة (وقاية).

كما تضمنت الإجراءات المنفذة عقد لقاء مع القيادات الميدانية في وزارتَيْ التعليم والصحة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية.

وزودت الوزارة إدارات التعليم بأسماء وبيانات المسؤولين عن التعامل مع فيروس كورونا في وزارة الصحة، والتنسيق معها، وكذلك اللجنة الوطنية للصحة المدرسية لتوحيد الجهود لمكافحة المرض، وسُبل الوقاية منه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية لإطلاعهم على المسؤوليات والأدوار المنوطة بالمدرسة، كذلك الحرص على نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتشديد على جميع المعلمين والمعلمات بضرورة تفقُّد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.

وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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ما هي الإجراءات التي اتخذتها "التعليم" لمواجهة فيروس كورونا؟
سبق

اتخذت وزارة التعليم إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال إعداد خطط تنفيذية عدة على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها إبلاغ جميع إدارات التعليم بآلية إجراءات قبول الطلاب العائدين من جمهورية الصين الشعبية، والدول التي انتشر فيها الفيروس، والإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة (وقاية).

كما تضمنت الإجراءات المنفذة عقد لقاء مع القيادات الميدانية في وزارتَيْ التعليم والصحة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية.

وزودت الوزارة إدارات التعليم بأسماء وبيانات المسؤولين عن التعامل مع فيروس كورونا في وزارة الصحة، والتنسيق معها، وكذلك اللجنة الوطنية للصحة المدرسية لتوحيد الجهود لمكافحة المرض، وسُبل الوقاية منه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية لإطلاعهم على المسؤوليات والأدوار المنوطة بالمدرسة، كذلك الحرص على نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتشديد على جميع المعلمين والمعلمات بضرورة تفقُّد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:23 AM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:38 AM

ما هي الإجراءات التي اتخذتها "التعليم" لمواجهة فيروس كورونا؟

عبر إعداد خطط تنفيذية على مستوى الوزارة والإدارات والمدارس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,884

اتخذت وزارة التعليم إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال إعداد خطط تنفيذية عدة على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية والمدارس، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها إبلاغ جميع إدارات التعليم بآلية إجراءات قبول الطلاب العائدين من جمهورية الصين الشعبية، والدول التي انتشر فيها الفيروس، والإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة (وقاية).

كما تضمنت الإجراءات المنفذة عقد لقاء مع القيادات الميدانية في وزارتَيْ التعليم والصحة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلام تعريفية وتوعوية.

وزودت الوزارة إدارات التعليم بأسماء وبيانات المسؤولين عن التعامل مع فيروس كورونا في وزارة الصحة، والتنسيق معها، وكذلك اللجنة الوطنية للصحة المدرسية لتوحيد الجهود لمكافحة المرض، وسُبل الوقاية منه، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية لإطلاعهم على المسؤوليات والأدوار المنوطة بالمدرسة، كذلك الحرص على نظافة المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة مياه الشرب، وجودة الغذاء في المقصف المدرسي، والتشديد على جميع المعلمين والمعلمات بضرورة تفقُّد ومتابعة الطلاب والطالبات، والتأكد من الحالة الصحية لهم.

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