النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة تبوك تخصص 7.4 ملايين م2 جديدة لمشاريع "الإسكان" بالمنطقة

انقسمت إلى خمسة أجزاء

خصصت أمانة منطقة تبوك أراضي لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة بما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الأراضي انقسمت إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة (1605107م2) والجزء الثاني بمساحة (1394436م2) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث (7712786م2) والجزء الرابع (1767700م2) والجزء الخامس (1932985م2) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (7471506م2) (سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعين ألفاً وخمسمائة وستة أمتار مربعة.

وأشار المهندس "الشفق" إلى أن الأمانة حرصت على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك؛ تنفيذاً لتوجيهات حكومة المملكة لدعم جميع الخطوات التي تسرع من سرعة حصول المواطنين على الوحدات الإسكانية.

وشدد "الشفق" على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توحيد الجهود ووضع الآليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في رخاء ورفاهية المواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة تبوك تخصص 7.4 ملايين م2 جديدة لمشاريع "الإسكان" بالمنطقة
سبق

خصصت أمانة منطقة تبوك أراضي لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة بما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الأراضي انقسمت إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة (1605107م2) والجزء الثاني بمساحة (1394436م2) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث (7712786م2) والجزء الرابع (1767700م2) والجزء الخامس (1932985م2) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (7471506م2) (سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعين ألفاً وخمسمائة وستة أمتار مربعة.

وأشار المهندس "الشفق" إلى أن الأمانة حرصت على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك؛ تنفيذاً لتوجيهات حكومة المملكة لدعم جميع الخطوات التي تسرع من سرعة حصول المواطنين على الوحدات الإسكانية.

وشدد "الشفق" على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توحيد الجهود ووضع الآليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في رخاء ورفاهية المواطن.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
07:00 PM

أمانة تبوك تخصص 7.4 ملايين م2 جديدة لمشاريع "الإسكان" بالمنطقة

انقسمت إلى خمسة أجزاء

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
265

خصصت أمانة منطقة تبوك أراضي لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة بما يزيد عن 7 ملايين متر مربع جديدة.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذه الأراضي انقسمت إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة (1605107م2) والجزء الثاني بمساحة (1394436م2) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث (7712786م2) والجزء الرابع (1767700م2) والجزء الخامس (1932985م2) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (7471506م2) (سبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعين ألفاً وخمسمائة وستة أمتار مربعة.

وأشار المهندس "الشفق" إلى أن الأمانة حرصت على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك؛ تنفيذاً لتوجيهات حكومة المملكة لدعم جميع الخطوات التي تسرع من سرعة حصول المواطنين على الوحدات الإسكانية.

وشدد "الشفق" على حرص واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توحيد الجهود ووضع الآليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في رخاء ورفاهية المواطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,187
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,062

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة