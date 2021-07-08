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"جامعة الملك فيصل" تفتح بوابة القبول في 43 برنامجًا للدراسات العليا

ابتداءً من اليوم وبينها 5 برامج نوعية إضافية مستحدثة لاستيعاب الطلب المتزايد

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح بوابة القبول في 43 برنامجاً من برامج الدراسات العليا، والتي من بينها 5 برامج مستحدثة، ابتداءً من اليوم الخميس 28 وحتى يوم السبت 7-12-1442هـ الموافق 17-7-2021م.

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أن الجامعة تقوم بفتح بوابة القبول على مدار العام الجامعي الواحد استجابة لتوجيهات الإدارة العليا بضرورة استيعاب الطلب المتزايد على برامج الدراسات العليا المتنوعة والتي كانت ثمرة ونتاجاً لمشروع الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا الملبية للاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة في إطار هوية الجامعة الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030م.

يُذكر أن استكمال عمليات القبول والمفاضلة سيتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله، وستبدأ الدراسة في البرامج المطروحة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442-1443هـ.

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"جامعة الملك فيصل" تفتح بوابة القبول في 43 برنامجًا للدراسات العليا
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح بوابة القبول في 43 برنامجاً من برامج الدراسات العليا، والتي من بينها 5 برامج مستحدثة، ابتداءً من اليوم الخميس 28 وحتى يوم السبت 7-12-1442هـ الموافق 17-7-2021م.

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أن الجامعة تقوم بفتح بوابة القبول على مدار العام الجامعي الواحد استجابة لتوجيهات الإدارة العليا بضرورة استيعاب الطلب المتزايد على برامج الدراسات العليا المتنوعة والتي كانت ثمرة ونتاجاً لمشروع الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا الملبية للاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة في إطار هوية الجامعة الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030م.

يُذكر أن استكمال عمليات القبول والمفاضلة سيتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله، وستبدأ الدراسة في البرامج المطروحة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442-1443هـ.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:48 AM

"جامعة الملك فيصل" تفتح بوابة القبول في 43 برنامجًا للدراسات العليا

ابتداءً من اليوم وبينها 5 برامج نوعية إضافية مستحدثة لاستيعاب الطلب المتزايد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح بوابة القبول في 43 برنامجاً من برامج الدراسات العليا، والتي من بينها 5 برامج مستحدثة، ابتداءً من اليوم الخميس 28 وحتى يوم السبت 7-12-1442هـ الموافق 17-7-2021م.

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام أن الجامعة تقوم بفتح بوابة القبول على مدار العام الجامعي الواحد استجابة لتوجيهات الإدارة العليا بضرورة استيعاب الطلب المتزايد على برامج الدراسات العليا المتنوعة والتي كانت ثمرة ونتاجاً لمشروع الجامعة في تطوير برامج الدراسات العليا الملبية للاحتياجات المعرفية والتنموية المختلفة في إطار هوية الجامعة الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030م.

يُذكر أن استكمال عمليات القبول والمفاضلة سيتم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله، وستبدأ الدراسة في البرامج المطروحة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442-1443هـ.

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