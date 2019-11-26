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"مدني مكة" يُخمد حريقاً اندلع في فندق بـ"المسفلة" وإخلاء النزلاء دون إصابات

فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادث مع الجهات المختصة

تمكن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في غرفة بفندق وإخلاء 180 نزيلاً دون وقوع إصابات تذكر.

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أنه في تمام الساعة الواحدة والعشرين والدقيقة الثلاثين من يوم الثلاثاء ورد بلاغ مفاده وقوع حريق في فندق بحي المسفلة.


أضاف: وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في سخان كهربائي بغرفة بالدور الرابع من فندق سكني مكون من أحد عشر دوراً يقطنه معتمرون من الجنسية الباكستانية.

وتابع: تمت السيطرة على الحادث وإخماده، وجرى إخلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم بـ(١٨٠) نزيلاً، دون حدوث أي اصابات في الأرواح ولله الحمد.

كما أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادث مع الجهات المختصة.

مكة المكرمة حريق الدفاع المدني المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة نايف الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يُخمد حريقاً اندلع في فندق بـ"المسفلة" وإخلاء النزلاء دون إصابات
سبق

تمكن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في غرفة بفندق وإخلاء 180 نزيلاً دون وقوع إصابات تذكر.

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أنه في تمام الساعة الواحدة والعشرين والدقيقة الثلاثين من يوم الثلاثاء ورد بلاغ مفاده وقوع حريق في فندق بحي المسفلة.


أضاف: وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في سخان كهربائي بغرفة بالدور الرابع من فندق سكني مكون من أحد عشر دوراً يقطنه معتمرون من الجنسية الباكستانية.

وتابع: تمت السيطرة على الحادث وإخماده، وجرى إخلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم بـ(١٨٠) نزيلاً، دون حدوث أي اصابات في الأرواح ولله الحمد.

كما أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادث مع الجهات المختصة.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:34 PM

"مدني مكة" يُخمد حريقاً اندلع في فندق بـ"المسفلة" وإخلاء النزلاء دون إصابات

فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادث مع الجهات المختصة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
989

تمكن الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في غرفة بفندق وإخلاء 180 نزيلاً دون وقوع إصابات تذكر.

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أنه في تمام الساعة الواحدة والعشرين والدقيقة الثلاثين من يوم الثلاثاء ورد بلاغ مفاده وقوع حريق في فندق بحي المسفلة.


أضاف: وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في سخان كهربائي بغرفة بالدور الرابع من فندق سكني مكون من أحد عشر دوراً يقطنه معتمرون من الجنسية الباكستانية.

وتابع: تمت السيطرة على الحادث وإخماده، وجرى إخلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم بـ(١٨٠) نزيلاً، دون حدوث أي اصابات في الأرواح ولله الحمد.

كما أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادث مع الجهات المختصة.

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