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"فتح جديد" للاختبارات الدولية يرفع أسهم المملكة تعليمياً أمام العالم

تصحيح المخرجات يولد من رحم "خيبة 2018"

بدأت وزراة التعليم في تطوير أداء الاختبارات الدولية والتحصيلية من خلال تنفيذ ورش عمل مركزة هدفت لاستعراض جميع البيانات للاختبارات الدولية، والتحصيلية، والوطنية، ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة، مع عمل خطة تطويرية للأداء التعليمي.

ويأتي الإجراء الجديد والسير في الاتجاه الصحيح أملاً في تعويض خيبة الاختبارات الدولية في 2018 ، حيث يؤمن القائمون على تنظيمها في ركوب موجة التصحيح عبر اجتماعات لتبيان الخلل والاستماع للآراء من أصحاب الشأن للوصول لنتائج مشرفة ترفع أسهم المملكة في قائمة أفضل تعليم عالمياً، وتحقق رؤية الوزارة في تطوير وتجويد العمل المهني بالميدان واستخلاص النتائج القادرة على رفع نواتج التعلم التي من خلالها نضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة.

وميدانياً أقامت وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم العام صباح أمس الأربعاء 1441/3/16هـ بمقر وزارة التعليم ورشة عمل "مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية"، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي إدارات التعليم في القياس والتقويم..

وكشف المقبل" خلال افتتاحه للورشة، أن هذه الفعالية تُعنى بجانب مهم من العملية التعليمة يتمثل في مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية، ومنهجية العمل القائم بشأنها، مع التأكيد على عدم التوقف عند عمل الاختبارات، لأنها تعد خطوة للتقييم تأتي بعدها عملية التقويم.

وأضاف"المقبل" أن الدور الأكبر تقع مسؤوليته على مكاتب التعليم في القدرة على التعامل مع هذه النتائج التي خرجت على مستوى المكتب والمدرسة، وبالتالي يكون لديهم القدرة على عمل المقارنات بين النتائج والعمل على ابتكار الحلول العلاجية للمشكلات.

وأكد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل أن وجود البيانات والمعلومات الدقيقة التي تلامس أرض الواقع سيساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية التي ترفع من نواتج التعلم وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات؛ ليكون لدينا مخرج تعليمي يستطيع المنافسة على مستوى العالم.

كما ناقشت الورشة التي امتدت على مدى يوم كامل بحضور مشرفين ومشرفات القياس والتقويم لكل إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، نتائج الاختبارات التحصيلية، ونتائج منصة الاختبارات الدوليةTIMSS، ونتائج الاختبارات الدولية TIMSS-PIRLS-PISA، بالإضافة إلى نقاشات المجموعات من فريق الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فتح جديد" للاختبارات الدولية يرفع أسهم المملكة تعليمياً أمام العالم
سبق

بدأت وزراة التعليم في تطوير أداء الاختبارات الدولية والتحصيلية من خلال تنفيذ ورش عمل مركزة هدفت لاستعراض جميع البيانات للاختبارات الدولية، والتحصيلية، والوطنية، ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة، مع عمل خطة تطويرية للأداء التعليمي.

ويأتي الإجراء الجديد والسير في الاتجاه الصحيح أملاً في تعويض خيبة الاختبارات الدولية في 2018 ، حيث يؤمن القائمون على تنظيمها في ركوب موجة التصحيح عبر اجتماعات لتبيان الخلل والاستماع للآراء من أصحاب الشأن للوصول لنتائج مشرفة ترفع أسهم المملكة في قائمة أفضل تعليم عالمياً، وتحقق رؤية الوزارة في تطوير وتجويد العمل المهني بالميدان واستخلاص النتائج القادرة على رفع نواتج التعلم التي من خلالها نضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة.

وميدانياً أقامت وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم العام صباح أمس الأربعاء 1441/3/16هـ بمقر وزارة التعليم ورشة عمل "مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية"، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي إدارات التعليم في القياس والتقويم..

وكشف المقبل" خلال افتتاحه للورشة، أن هذه الفعالية تُعنى بجانب مهم من العملية التعليمة يتمثل في مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية، ومنهجية العمل القائم بشأنها، مع التأكيد على عدم التوقف عند عمل الاختبارات، لأنها تعد خطوة للتقييم تأتي بعدها عملية التقويم.

وأضاف"المقبل" أن الدور الأكبر تقع مسؤوليته على مكاتب التعليم في القدرة على التعامل مع هذه النتائج التي خرجت على مستوى المكتب والمدرسة، وبالتالي يكون لديهم القدرة على عمل المقارنات بين النتائج والعمل على ابتكار الحلول العلاجية للمشكلات.

وأكد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل أن وجود البيانات والمعلومات الدقيقة التي تلامس أرض الواقع سيساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية التي ترفع من نواتج التعلم وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات؛ ليكون لدينا مخرج تعليمي يستطيع المنافسة على مستوى العالم.

كما ناقشت الورشة التي امتدت على مدى يوم كامل بحضور مشرفين ومشرفات القياس والتقويم لكل إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، نتائج الاختبارات التحصيلية، ونتائج منصة الاختبارات الدوليةTIMSS، ونتائج الاختبارات الدولية TIMSS-PIRLS-PISA، بالإضافة إلى نقاشات المجموعات من فريق الوزارة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:08 PM

"فتح جديد" للاختبارات الدولية يرفع أسهم المملكة تعليمياً أمام العالم

تصحيح المخرجات يولد من رحم "خيبة 2018"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت وزراة التعليم في تطوير أداء الاختبارات الدولية والتحصيلية من خلال تنفيذ ورش عمل مركزة هدفت لاستعراض جميع البيانات للاختبارات الدولية، والتحصيلية، والوطنية، ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة، مع عمل خطة تطويرية للأداء التعليمي.

ويأتي الإجراء الجديد والسير في الاتجاه الصحيح أملاً في تعويض خيبة الاختبارات الدولية في 2018 ، حيث يؤمن القائمون على تنظيمها في ركوب موجة التصحيح عبر اجتماعات لتبيان الخلل والاستماع للآراء من أصحاب الشأن للوصول لنتائج مشرفة ترفع أسهم المملكة في قائمة أفضل تعليم عالمياً، وتحقق رؤية الوزارة في تطوير وتجويد العمل المهني بالميدان واستخلاص النتائج القادرة على رفع نواتج التعلم التي من خلالها نضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة.

وميدانياً أقامت وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم العام صباح أمس الأربعاء 1441/3/16هـ بمقر وزارة التعليم ورشة عمل "مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية"، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي إدارات التعليم في القياس والتقويم..

وكشف المقبل" خلال افتتاحه للورشة، أن هذه الفعالية تُعنى بجانب مهم من العملية التعليمة يتمثل في مراجعة الاختبارات الدولية والتحصيلية، ومنهجية العمل القائم بشأنها، مع التأكيد على عدم التوقف عند عمل الاختبارات، لأنها تعد خطوة للتقييم تأتي بعدها عملية التقويم.

وأضاف"المقبل" أن الدور الأكبر تقع مسؤوليته على مكاتب التعليم في القدرة على التعامل مع هذه النتائج التي خرجت على مستوى المكتب والمدرسة، وبالتالي يكون لديهم القدرة على عمل المقارنات بين النتائج والعمل على ابتكار الحلول العلاجية للمشكلات.

وأكد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل أن وجود البيانات والمعلومات الدقيقة التي تلامس أرض الواقع سيساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية التي ترفع من نواتج التعلم وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات؛ ليكون لدينا مخرج تعليمي يستطيع المنافسة على مستوى العالم.

كما ناقشت الورشة التي امتدت على مدى يوم كامل بحضور مشرفين ومشرفات القياس والتقويم لكل إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، نتائج الاختبارات التحصيلية، ونتائج منصة الاختبارات الدوليةTIMSS، ونتائج الاختبارات الدولية TIMSS-PIRLS-PISA، بالإضافة إلى نقاشات المجموعات من فريق الوزارة.

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