النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 37141 إصابة بكورونا و1064 وفاة

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 37141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1064 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 8168305 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 228453 وفاة، مشيراً إلى شفاء 25453 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7117060 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 37141 إصابة بكورونا و1064 وفاة
سبق

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 37141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1064 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 8168305 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 228453 وفاة، مشيراً إلى شفاء 25453 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7117060 حالة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
01:40 PM

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 37141 إصابة بكورونا و1064 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
255

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 37141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1064 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 8168305 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 228453 وفاة، مشيراً إلى شفاء 25453 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7117060 حالة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,678
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة