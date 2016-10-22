خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 37141 إصابة بكورونا و1064 وفاة

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 37141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1064 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 8168305 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 228453 وفاة، مشيراً إلى شفاء 25453 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7117060 حالة.